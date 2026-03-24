Un mural de 18 metros de la Virgen para anunciar la Semana Santa de Plasencia
- El artista placentino Jesús Mateos Brea firma por segundo año el cartel en este singular formato
- La obra se exhibe en la fachada de la iglesia de Santo Domingo
La Semana Santa de Plasencia (Cáceres) cuenta este año con un mural de 18 metros de altura que no pasa desapercibido. Por segundo año consecutivo, el artista local Jesús Mateos Brea, conocido como BREA, ha sido el encargado de realizar una obra en gran formato, esta vez montada sobre la fachada de la iglesia de Santo Domingo, templo desde el que parten y al que regresan todas las cofradías de la ciudad.
“Ha quedado precioso”, comentaban los primeros visitantes al contemplar el mural. “Me gusta más esto que un cartelón”, apunta otra visitante.
Luz interior y simbolismo
La monumental imagen representa a una Virgen de los Dolores construida a partir de 47 piezas pintadas, montadas sobre bastidores de madera. La ventana de la iglesia de Santo Domingo inspiró una de las claves visuales de su obra: “Cuando está encendido el interior de la iglesia, la luz brota del corazón de María”, explica BREA.
El artista ha concentrado la expresividad del conjunto en las manos de la Virgen de los Dolores, que simbolizan el dolor de “los siete puñales y el momento de la resurrección de Cristo”.
Sobre el rostro incompleto de la Virgen, añade: “Si le hubiera puesto un ojo, habría distraído la atención de lo que me interesa hablar: el pecho y las manos”.
Este “puzzle monumental” coincide con el estreno de la Semana Santa de Plasencia como Fiesta de Interés Turístico Nacional, sumando un nuevo atractivo visual al patrimonio artístico y devocional de la ciudad.