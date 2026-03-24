Un mural de 18 metros de la Virgen para anunciar la Semana Santa de Plasencia

La Semana Santa de Plasencia (Cáceres) cuenta este año con un mural de 18 metros de altura que no pasa desapercibido. Por segundo año consecutivo, el artista local Jesús Mateos Brea, conocido como BREA, ha sido el encargado de realizar una obra en gran formato, esta vez montada sobre la fachada de la iglesia de Santo Domingo, templo desde el que parten y al que regresan todas las cofradías de la ciudad.

“Ha quedado precioso”, comentaban los primeros visitantes al contemplar el mural. “Me gusta más esto que un cartelón”, apunta otra visitante.