El juez pone en libertad condicional a Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, tras más de 12 años en prisión
- En el auto, el juez valora el “escaso riesgo de reincidencia” de Crespo y valora “la antigüedad de los hechos delictivos”
- Logra la libertad condicional anticipada tras cumplir dos terceras partes de la condena
El empresario y político Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama Gürtel, ha obtenido este viernes la libertad condicional anticipada tras cumplir más de 12 años en prisión.
El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha dictado un auto, al que ha tenido acceso RTVE, en el que concede esta medida a quien fuera una pieza clave en esta red de corrupción. También destaca que Crespo, exsecretario de organización del PP gallego, ha cumplido ya dos terceras partes de su condena.
Según el magistrado, "hay que valorar positivamente la antigüedad de los hechos delictivos, el escaso riesgo de reincidencia, el tiempo de cumplimiento efectivo, la conducta normalizada durante la condena y el buen uso del régimen abierto".
También indica en el auto que "existe un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, según informe de la junta de tratamiento, por lo que concurren los requisitos objetivos y subjetivos mínimos necesarios para la obtención del último grado de cumplimiento de la pena privativa de libertad".
En 2023 logró el tercer grado tras cumplir nueve años de condena
No obstante, Crespo ya logró en 2023 el tecer grado tras cumplir nueve años de condena. El exdirigente político acumula condenas por 92 años de prisión por ser uno de los principales implicados en la trama que lideraba Francisco Correa. Aunque el máximo de estancia en prisión eran 18 años, es decir, el tercer grado le llegó al cumplir poco más de la mitad de la pena.
El juicio al caso Gürtel se celebró en 2018. La Audiencia Nacional condenó entonces al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y cuatro meses de cárcel y a su mujer, a 15 años. Francisco Correa obtuvo la pena más alta, 51 años y 11 meses de prisión. Además, el PP fue condenado por el caso de corrupción más importante al que se ha enfrentado la formación en una sentencia que incluye penas que sumaron un total de 351 años de prisión para 29 de los 37 acusados.