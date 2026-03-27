El juez pone en libertad condicional a Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, tras más de 12 años en prisión

El empresario y político Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama Gürtel, ha obtenido este viernes la libertad condicional anticipada tras cumplir más de 12 años en prisión.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha dictado un auto, al que ha tenido acceso RTVE, en el que concede esta medida a quien fuera una pieza clave en esta red de corrupción. También destaca que Crespo, exsecretario de organización del PP gallego, ha cumplido ya dos terceras partes de su condena.

Según el magistrado, "hay que valorar positivamente la antigüedad de los hechos delictivos, el escaso riesgo de reincidencia, el tiempo de cumplimiento efectivo, la conducta normalizada durante la condena y el buen uso del régimen abierto".

También indica en el auto que "existe un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, según informe de la junta de tratamiento, por lo que concurren los requisitos objetivos y subjetivos mínimos necesarios para la obtención del último grado de cumplimiento de la pena privativa de libertad".