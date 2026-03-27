La creativa gráfica Kristina Torres presenta 'Unik@', su nueva colección fotográfica: "A veces paro a mujeres por la calle para proponerles hacer sesiones"

La artista Kristina Torres acaba de inaugurar su último proyecto en Ceuta. A través de una colección fotográfica, Torres propone un recorrido visual que combina fotografía artística y producción audiovisual. Se busca así ofrecer a las personas visitantes una experiencia inmersiva centrada en el retrato femenino contemporáneo. "Cada mujer es diferente, todos los cuerpos son válidos", asegura la creativa gráfica. "A veces, cuando paseo por la calle, paro a mujeres para proponerles participar en mis colecciones. No tengo reparo en hacerlo y generar relaciones profesionales".

Uno de los retratos de la exposición "Únik@s".

La linarense trabaja ya en nuevas muestras, pero asegura que 'Únik@' es una de las más especiales de su carrera. Por primera vez, después de que sus modelos se lo solicitaran, ella misma "cambia de bando" para posar delante de la cámara. "Me siento muy orgullosa del resultado. La propuesta combina creatividad, reflexión y compromiso social". A las imágenes fotográficas se suma un componente audiovisual desarrollado por Ruth Gil, quien ha creado varias piezas que enriquecen la experiencia del visitante.

Una de las instantáneas que componen la colección.

A la colección de retratos se suman varias piezas audiovisuales en formato "making off" que muestra el proceso de la exposición, de creación de la exposición. Una manera de comprender el objetivo y el desarrollo del proyecto. Por otro, se presenta un videoarte documental centrado en las sensaciones y percepciones de las participantes. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 26 de abril en el centro cultural Estación del Ferrocarril.