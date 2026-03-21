Las mujeres se rebelan en 'Punto de araña', el debut en la novela de Nerea Pallares

La periodista Nerea Pallares (Lugo, 1989), que ya había publicado dos libros de cuentos y participado en antologías de relatos, se estrena en la novela con Punto de araña (Libros del Asteroide/Periscopi/Galaxia). En esta primera ficción, que ganó el premio Premio García Barros, la autora entrelaza realismo social, memoria colectiva y mitología para relatar una rebelión femenina en la Costa da Morte.

La protagonista es Ari, que llega al pueblo de Camariñas, que por alguna razón le resulta familiar, y donde será la responsable del museo del encaje, además de ejercer como guía turística. Ella aún no sabe que las mujeres de la localidad han tomado una decisión que está a punto de cambiarlo todo. Hartas del egoísmo de los hombres ausentes, dueños del dinero y de las decisiones, y de no tener una voz propia, han tomado una decisión drástica. Las encajeras o palilleiras —que son también rederas, mariscadoras y trabajadoras de la conservera— deciden invocar a las arañas, tres deidades dotadas de un poder y una sabiduría ancestrales.

04.13 min España Directo - El pueblo de los encajes