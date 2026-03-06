8M en Asturias: mujeres que rompen las estadísticas en sus trabajos

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo, RTVE Asturias visibiliza a algunas profesionales del Principado que desarrollan su actividad en oficios tradicionalmente masculinos. Ellas son Mariola Álvarez y Elia Barril, trabajadoras en ArcelorMittal; Nati Canto, primera bombera de Asturias y Silvia y Carmen Blanco, propietarias del restaurante Casa Edelmiro.

Mariola y Elia: dos mujeres de acero Nos adentramos en ArcelorMittal para acompañar a dos mujeres de acero, a las que todavía cuesta encontrar en la siderurgia. Apenas constituyen el 8 % de la plantilla en la multinacional asturiana. Ocupan puestos de producción y mantenimiento, departamentos sin presencia femenina hasta hace unos años. Desde la cabina de un puente grúa en la planta de Avilés, Mariola Álvarez mueve bovinas de acero de hasta 26 toneladas. En la factoría gijonesa, Elia Barril se encarga del mantenimiento eléctrico. Su trabajo es imprescindible para la seguridad del resto de la plantilla. Ambas lamentan que, a menudo, las mujeres se autodescarten del terreno industrial, un sector con oportunidades en el que esperan soldar su futuro. 01.54 min Mujeres de acero en Asturias

La primera bombera de Asturias Nati Canto García tenía claro desde pequeña que quería ser bombera para proteger el monte de las llamas. Ella estudió magisterio, pero su vocación era otra. Entró en el mundo de las emergencias como auxiliar de bombero en un retén forestal en Nava. Después, obtuvo plaza en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y comenzó a trabajar en el parque de La Morgal, donde se convirtió en la primera bombera del Principado. Explica que en sus inicios sí que sentía cierta discriminación por ser mujer en un oficio mayoritariamente masculino, pero destaca que a día de hoy ya no tiene que demostrar más que sus compañeros. Además, anima a las chicas que tengan su misma vocación a prepararse las pruebas para entrar al cuerpo de bomberos. "No hace falta tener súper fuerza, ni súper inteligencia", bromea. Lo que se necesita es capacidad para trabajar en equipo, una buena condición física y ciertos conocimientos técnicos. Actualmente, 400 trabajadores componen la plantilla de bomberos del Principado. Del total, solo 12 son mujeres. También preocupa el envejecimiento del personal, ya que la media de edad de los empleados se sitúa en 47 años. Por eso lanza un mensaje a las nuevas generaciones: "no lo dudéis, porque ayudar a cualquier persona es lo más gratificante y satisfactorio que existe".