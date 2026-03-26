Podemos denuncia la detención "racista" de su exdiputado autonómico Serigne Mbaye

Podemos ha denunciado la detención de su exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid). La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido "la inmediata puesta en libertad de Serigne Mbaye, militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos".

"Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social", ha señalado Belarra en redes sociales.

También Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz del partido ha reclamado su libertad: "Son inaceptables las redadas racistas y la persecución policial por el color de la piel. Marlaska es el máximo responsable de esta vergüenza".

Desde el partido morado denuncian "el racismo policial que cada día sufren en nuestro país millones de personas racializadas", explican fuentes de la formación. Mbaye es integrante de la ejecutiva estatal de Podemos, donde ostenta la Secretaría de Antirracismo.

La Policía asegura que Mbaye se enfrentó a los agentes Los hechos se han producido sobre las 19.30 horas en el aparcamiento de un supermercado situado en la calle Antonio López, cuando agentes de la Policía han observado a dos personas merodeando de forma sospechosa entre unos coches. En ese momento, los agentes han solicitado su identificación, si bien uno de ellos ha salido corriendo y gritando, tal y como han relatado a Europa Press fuentes policiales. Ante los gritos, un grupo de personas han salido a su encuentro. Este grupo de hombres, entre los que se encuentra Mbaye, se han enfrentado de forma violenta a los policías, según estas mismas fuentes. Los agentes les han reducido y han arrestado a un total de siete personas por presuntos delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad. El incidente ha dejado además un agente de Policía herido, en principio, con lesiones leves. Según ha publicado el medio El Salto, uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

Mbaye había denunciado persecución El propio Mbaye denunciaba hace un mes el hostigamiento continuo de la Policía en la calle: "No me arrugo a la hora de denunciar esas prácticas, es persecución, no van a parar y no voy a callarme". El exdiputado de la Asamblea madrileña también explicaba que lo había denunciado en la Delegación de Gobierno de Madrid, el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior "No es casual que me pare con tanta frecuencia la Policía, es un hecho que demuestra claramente que van a por mí", concluía. Nacido en Senegal, Serigne Mbaye reside en España desde hace años. Fue portavoz del Sindicato de Manteros, miembro de la Asociación de los Sin Papeles y diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Ha participado activamente en protestas y movilizaciones contra el racismo y la violencia policial, especialmente en el barrio madrileño de Lavapiés, donde ha denunciado actuaciones que considera de carácter racista. ““