Un museo donde los cuadros cobran vida

‘EmocionARTE’ abre un espacio expositivo donde el arte cobra vida en el Colegio San José de Villafranca de los Barros (Badajoz). Desde ‘Las meninas’ de Diego Velázquez, a ‘El Grito’ de Edvard Munch, ‘El Beso’ de Gustav Klimt, 'Paseo a las orillas del mar’ de Joaquín Sorolla o los autorretratos de Frida Kahlo. Las propias obras y los guías del museo introducen cada cuadro.

“Estamos rodeados de flores de oro. Nos queremos mucho y nada nos importa” - Nos cuentan los protagonistas del cuadro de ‘El Beso’, de Gustav Klimt.

“¿Qué me dices chamaquito? ¿Qué es lo que más me gusta del museo? Todos tienen un artista dentro, ¡ándale!” - Es Frida Kahlo en su retrato ‘Frida Kahlo on a sofa’.

Una actividad en la que participan alumnos de primero y segundo de primaria junto a sus profesores, que también han cogido sus marcos y han representado algunas de las obras más emblemáticas de la historia del arte. Llevan preparando esta actividad desde principios de año, según nos cuentan las profesoras.

El arte en la educación potencia el desarrollo integral de los niños al fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, mejorando el rendimiento académico general. También han trabajado la relación entre arte y emociones, explorando cómo las obras artísticas expresan sentimientos universales y conectan con la experiencia personal.

“El objetivo es que los niños no solo aprendan lo que es el arte y sobre estos cuadros, sino que lo entiendan como una herramienta para poder expresar sus emociones.” - Es lo que nos explica Elena Vázquez, tutora de los alumnos de primero de primaria.

“Hemos aprendido mucho del arte y hemos hecho nuestras propias obras" - Cuenta Virgina, alumna de primero de primaria.

Alejandro ha formado parte de la ‘Sagrada Familia del pajarito’, destacada pintura barroca de Bartolomé Esteban Murillo. Él nos cuenta lo mucho que ha disfrutado la actividad: “"Me han encantado todas las actividades. Me hace mucha ilusión ver los cuadros y ver cómo disfrutan mis papás".

Arte infantil solidario La actividad incorpora un componente solidario. Durante estas jornadas, se ha habilitado una sala donde se pueden comprar arte creado por los alumnos. Lo recaudado se destinará a un proyecto educativo en Madagascar, en colaboración con la ONG jesuita ‘Entreculturas’. “Queremos que todos los niños tengan derecho a la educación.” - Apunta la profesora Elena Vázquez. Este proyecto busca combatir la falta de recursos económicos y las dificultades de las familias para inscribir a sus hijos e hijas en la escuela, unos obstáculos a los que se añade la formación limitada de sus docentes. Una situación que, según ‘Entreculturas’ ha ido mejorando desde su primera visita en 2016, con la construcción de nuevas escuelas, más formación para los profesores y nuevo material escolar para el alumnado. Esta acción solidaria también beneficia a los alumnos del Colegio San José de Villafranca de los Barros (Badajoz): “Que los niños tengan un conocimiento también del medio que nos rodea, de que no todo el mundo tiene derecho a la educación como nosotros. Poder colaborar y así formar hombres y mujeres para los demás, que es lo que deseamos” - explica Águeda Arrabal, profesora del centro. Desde el colegio destacan que ‘EmocionARTE’ refleja una manera de entender la educación en la que se integran la creatividad, el desarrollo emocional y el compromiso social, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia viva.