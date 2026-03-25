Una "cristalería para la realeza" al estilo medieval por el X aniversario de Felipe VI

Con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, Patrimonio Nacional encargó a la Real Fábrica de Cristales de La Granja, en Segovia, una cristalería conmemorativa. Piezas elaboradas de forma totalmente artesanal en sus talleres históricos. La producción continúa de forma progresiva este 2026 y nos hemos acercado a los talleres para conocer de cerca su proceso de elaboración.

La técnica del vidrio soplado Las piezas encargadas son en torno a 3.700 entre jarras, vasos o copas. Nos hemos centrado en la elaboración de estas últimas. Acompañamos a Diego Rodríguez, el maestro vidriero con más de treinta años de experiencia. Lo primero que se hace es recoger vidrio, que se encuentra a 1.130 grados de temperatura. Se moldea con papel de periódico, para conseguir que la masa sea homogénea y tenga la forma más parecida a los moldes del Siglo XVIII. Se sopla hasta conseguir una burbuja y se introduce dentro del molde, para que a la vez que se vaya soplando, se forme el depósito de la copa. A continuación, se moldea, se realiza la pierna, que se suelda al final de la copa, y finalmente se coloca el pie de la misma. Las copas se miden para que todas sean iguales. Cuando está terminada, se echa una gota de agua y con un pequeño golpe, la copa se separa de la caña. De ahí pasa al arca de recocido para que baje de temperatura progresivamente, de 600 grados a temperatura ambiente, durante unas siete horas. 02.00 min Parlamento - El reportaje - El vidrio de la Real Fábrica de Cristales - 18/06/2022

Cortar, lijar, pulir y colocar la corona y las iniciales Al salir del horno, una vez frías, se cortan las copas. De ello se encarga Raquel Cuesta, la talladora. Lo primero es hacer una marca con el rotulador. A continuación, se hace una pequeña muesca. Y después se coloca el soplete a esa altura. La copa va girando hasta que se termina cortando. Ahora, toca repasarlas en cinta de lija para que queden iguales y no corten. Finalmente, se pulen para que queden lo más uniformes posibles. Y queda la parte final. La corona y las iniciales que irán marcadas en las copas. Se coloca una pegatina con algo de celo alrededor para que no se estropee durante el proceso de arenado. Esta parte consiste básicamente en que, mediante una máquina, la arena va cubriendo los huecos de las letras y la corona de la pegatina. Después, esta se retira y la copa ya estaría terminada.