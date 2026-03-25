El Centro Oceanográfico de Gijón cumple 25 años como referente en el estudio de ecosistemas marinos del Cantábrico
- Destacan las investigaciones en torno al efecto del cambio climático
- Naval Azul abre posibilidades de crecimiento para el Centro Oceanográfico
El Centro Oceanográfico de Gijón ha acogido el acto institucional con el que el Instituto Español de Oceanografía ha conmemorado el 25 aniversario de este Centro, referente en el estudio de los ecosistemas marinos del Cantábrico.
El investigador y director del Centro Oceanográfico, Rafael González-Quirós, ha valorado la trayectoria "muy positiva" del centro, posible en gran medida gracias al apoyo del ministerio, instituciones locales, regionales y del Gobierno autonómico.
En este sentido, ha incidido en la importancia de las investigaciones del equipamiento en torno al efecto que tiene el cambio climático sobre los océanos y la bomba biológica, es decir, el estudio de cómo el plancton actúa como mecanismo de retirada de carbono hacia los fondos oceánicos.
González-Quirós ha indicado que uno de los retos de futuro tiene que ver con la investigación en torno a lo que ha marcado Europa con el Pacto Europeo de los Océanos, así como en lo relativo al cambio climático, que "va a suponer cambios y una mayor incertidumbre".
Nava Azul, una oportunidad de crecimiento
Respecto a Naval Azul, ha remarcado que el hecho de "que se instale un parque tecnológico con empresas relacionadas con la economía marina abre oportunidades de colaboración", ya que el centro "se empieza a quedar un poco pequeño y quizás vendría bien tener unas instalaciones complementarias en el parque". El centro cuenta actualmente con una plantilla de 50 personas.
Por su parte, la directora del Instituto Español de Oceanografía, Rosa Figueroa, ha destacado la "apuesta importante" que se ha realizado por un centro como el de Gijón, que ha demostrado en estos 25 años una gran capacidad de crecimiento, resiliencia e implicación con la sociedad.
Durante su intervención, el vicepresidente de Organización y de Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Closa, ha destacado el "enorme compromiso" del CSIC con el Principado, así como la "colaboración institucional" con el Gobierno regional.
Closa también ha celebrado el compromiso del Gobierno nacional con las inversiones en ciencia y tecnología, las cuales están "transformando" paulatinamente el país.