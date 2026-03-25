El Centro Oceanográfico de Gijón cumple 25 años como referente en el estudio de ecosistemas marinos del Cantábrico

El Centro Oceanográfico de Gijón ha acogido el acto institucional con el que el Instituto Español de Oceanografía ha conmemorado el 25 aniversario de este Centro, referente en el estudio de los ecosistemas marinos del Cantábrico.

El investigador y director del Centro Oceanográfico, Rafael González-Quirós, ha valorado la trayectoria "muy positiva" del centro, posible en gran medida gracias al apoyo del ministerio, instituciones locales, regionales y del Gobierno autonómico.

En este sentido, ha incidido en la importancia de las investigaciones del equipamiento en torno al efecto que tiene el cambio climático sobre los océanos y la bomba biológica, es decir, el estudio de cómo el plancton actúa como mecanismo de retirada de carbono hacia los fondos oceánicos.

González-Quirós ha indicado que uno de los retos de futuro tiene que ver con la investigación en torno a lo que ha marcado Europa con el Pacto Europeo de los Océanos, así como en lo relativo al cambio climático, que "va a suponer cambios y una mayor incertidumbre".