La AECC alerta de la elevada incidencia del cáncer colorrectal en Melilla

La Asociación Española Contra el Cáncer se está volcando estos días con una campaña de prevención contra el cáncer colorrectal, una enfermedad que tiene una incidencia muy alta entre la población española y también en Melilla, donde es la segunda causa de muerte por cáncer.

No obstante, la ciudad no cuenta con un registro oficial que permita conocer el número de nuevos casos que se notifican anualmente, aunque se han hecho aproximaciones extrapolando los datos de la media nacional. Según reconoce Jorge Luis Soriano, oncólogo del Hospital Universitario de Melilla, "las cifras reales podrían estar en torno a unos 75 y 80 diagnósticos". Este cáncer es, junto con el de mama, el que más incidencia tiene en el territorio y afecta más a los hombres, con una tasa de supervivencia del 60% entre las personas que sufren la enfermedad,

La importancia de la prevención y de los hábitos saludables La AECC alerta de que buena parte de la población melillense tiene hábitos sedentarios y algún tipo de sobrepeso, factores que pueden provocar la aparición de este cáncer. En este sentido, desde la entidad señalan que esta circunstancia se incrementa en la comunidad musulmana, que tiende a seguir dietas que incluyen muchos alimentos hipercalóricos. Por ello, Jorge Luis Soriano insiste en "la importancia del ejercicio físico, la ingesta de verduras y frutas con alto contenido en fibra y en la reducción del consumo de tabaco, alcohol y carnes rojas". ““ Otro factor importante es que los síntomas pueden no aparecer hasta que la enfermedad esté muy avanzada, por lo que la asociación ha puesto en marcha, en colaboración con el INGESA y la Ciudad Autónoma, un programa de detección precoz dirigido a personas de entre 50 y 69 años. La prueba se lleva a cabo mediante la recogida de una pequeña muestra de heces para detectar la presencia de sangre oculta, y puede hacerse en casa de forma sencilla y gratuita. Desde la AECC Melilla, su presidente, Manuel Aznar, destaca la importancia de realizar este cribado cada dos años porque "puede salvar muchas vidas", y recuerda en que se puede participar solicitando cita en cualquier centro de salud tras haber recibido un SMS o una carta de invitación para participar en este programa de prevención. También desde la institución valoran positivamente el acuerdo de colaboración entre la asociación y la Ciudad Autónoma, así como la puesta en marcha de un protocolo en el Hospital Universitario que permite acortar el circuito de diagnóstico.