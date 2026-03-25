La AECC alerta de la elevada incidencia del cáncer colorrectal en Melilla
- La mortalidad de esta enfermedad es del 15% y es la segunda causa de fallecimiento por cáncer en Melilla
- La asociación insiste en la importancia de la prevención mediante los cribados y el fomento de hábitos de vida saludables
La Asociación Española Contra el Cáncer se está volcando estos días con una campaña de prevención contra el cáncer colorrectal, una enfermedad que tiene una incidencia muy alta entre la población española y también en Melilla, donde es la segunda causa de muerte por cáncer.
No obstante, la ciudad no cuenta con un registro oficial que permita conocer el número de nuevos casos que se notifican anualmente, aunque se han hecho aproximaciones extrapolando los datos de la media nacional. Según reconoce Jorge Luis Soriano, oncólogo del Hospital Universitario de Melilla, "las cifras reales podrían estar en torno a unos 75 y 80 diagnósticos". Este cáncer es, junto con el de mama, el que más incidencia tiene en el territorio y afecta más a los hombres, con una tasa de supervivencia del 60% entre las personas que sufren la enfermedad,
La importancia de la prevención y de los hábitos saludables
La AECC alerta de que buena parte de la población melillense tiene hábitos sedentarios y algún tipo de sobrepeso, factores que pueden provocar la aparición de este cáncer. En este sentido, desde la entidad señalan que esta circunstancia se incrementa en la comunidad musulmana, que tiende a seguir dietas que incluyen muchos alimentos hipercalóricos. Por ello, Jorge Luis Soriano insiste en "la importancia del ejercicio físico, la ingesta de verduras y frutas con alto contenido en fibra y en la reducción del consumo de tabaco, alcohol y carnes rojas".
Otro factor importante es que los síntomas pueden no aparecer hasta que la enfermedad esté muy avanzada, por lo que la asociación ha puesto en marcha, en colaboración con el INGESA y la Ciudad Autónoma, un programa de detección precoz dirigido a personas de entre 50 y 69 años. La prueba se lleva a cabo mediante la recogida de una pequeña muestra de heces para detectar la presencia de sangre oculta, y puede hacerse en casa de forma sencilla y gratuita. Desde la AECC Melilla, su presidente, Manuel Aznar, destaca la importancia de realizar este cribado cada dos años porque "puede salvar muchas vidas", y recuerda en que se puede participar solicitando cita en cualquier centro de salud tras haber recibido un SMS o una carta de invitación para participar en este programa de prevención. También desde la institución valoran positivamente el acuerdo de colaboración entre la asociación y la Ciudad Autónoma, así como la puesta en marcha de un protocolo en el Hospital Universitario que permite acortar el circuito de diagnóstico.
La AECC se vuelca contra el cáncer colorrectal
La Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Melilla está llevando a cabo diversas actividades con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la detección precoz, que aumenta las posibilidades de supervivencia en hasta un 90%. Esta semana se han instalado mesas informativas en diversos puntos de la ciudad, como el Hospital Universitario, los centros de salud, el aeropuerto o la Plaza Menéndez Pelayo. Allí, esta mañana ha tenido lugar una visita institucional por parte de representantes del Gobierno local. Además, la entidad ha organizado un desayuno informativo en su sede de la Calle Pedro Navarro, en el que han participado los medios de comunicación de la ciudad autónoma, en el marco de las iniciativas que están impulsando para conmemorar el 31 de marzo, Día Mundial del Cáncer de Colón.
El cáncer colorrectal es uno de los tipos más frecuentes entre la población mayor de 50 años. Cada año en España fallecen más de 10.000 personas por esta enfermedad, y más de 40.000 fueron diagnosticadas en el año 2021.