Poca participación de los médicos de Melilla en la huelga nacional que se desarrolla esta semana para reclamar un estatuto propio

Son pocos los médicos que en realidad pueden hacer huelga esta semana, aunque creen que ha llegado el momento de exigir cambios como la reducción de las horas de guardia o mejoras en la conciliación. Según el INGESA, apenas 14 facultativos están haciendo huelga de los casi 300 que hay en plantilla. Desde el Sindicato Médico de Melilla afirman que, a pesar de esto, los paros se han notado en algunas consultas que tendrán que ser reprogramadas. Los médicos reclaman que el Ministerio de Sanidad negocie con ellos sus condiciones laborales y que sean similares al resto de profesionales sanitarios.