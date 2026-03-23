"Es la única ciencia que puede predecir el futuro": evidencias científicas en el Día de la Meteorología

Este lunes 23 de marzo se conmemora el Día Meteorológico Mundial para subrayar la influencia que esta ciencia tiene en la seguridad y el bienestar social. La interpretación de los datos recogidos por radares, satélites y estaciones meteorológicas permite realizar predicciones de hasta siete días.

Modelos y ecuaciones, la clave de una buena predicción

El delegado de la AEMET en Castilla-La Mancha, Luis Bañón, apunta que una buena observación, con datos recogidos por tierra, mar y aire, ayuda a prepararse ante fenómenos extremos:

“Gracias a la observación podemos avisar con horas e, incluso, días de antelación de fenómenos peligrosos, y eso salva vidas. La Organización Meteorológica Mundial nos recuerda que solo con 24 horas de aviso se pueden reducir hasta un 30 % los daños por tormentas, inundaciones u olas de calor”, explica.

Cada pronóstico es el resultado de millones de observaciones procesadas por modelos matemáticos y, posteriormente, analizadas e interpretadas por los físicos de la AEMET, que son quienes elaboran la predicción final del tiempo que todos conocemos. Es decir, los modelos matemáticos avanzan una situación meteorológica a partir de ecuaciones, y los especialistas la ajustan a la realidad antes de emitir el pronóstico.

El calentamiento global aumentaría las olas de calor en la región

En la misma jornada celebrada esta mañana en Toledo, el físico de la AEMET José Antonio Perodis ha subrayado que la meteorología es la única ciencia capaz de predecir el futuro, tanto a corto como a largo plazo. En el corto plazo, permite tomar medidas frente a fenómenos meteorológicos adversos y, en el largo, ayuda a anticipar el impacto del calentamiento global.

Según los modelos actuales, que tienen en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, si se cumplen los peores escenarios, en Castilla-La Mancha se pasaría de unos 20 días de ola de calor al año a cerca de 90 a finales de siglo.

“En el escenario más pesimista, el número de días con olas de calor se incrementaría en torno a un 60 % y, en el más optimista, alrededor de un 20 %. En cifras, esto supone pasar de unos 10-20 días al año a cerca de 90”, señala.

Por ello, este físico de la AEMET insiste en la importancia de divulgar y recordar que la meteorología es la única ciencia capaz de anticipar el futuro y recomienda utilizarla para mejorar las proyecciones y la toma de decisiones.