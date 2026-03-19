251 aniversario del Levantamiento del Sitio de Melilla: Un punto de inflexión en la defensa de la plaza que aseguró la españolidad de la ciudad
- La Ciudad Autónoma ha celebrado esta efeméride con numerosos actos, entre ellos, la tradicional ofrenda floral al mariscal Sherlock
- El presidente Juan José Imbroda ha agradecido a todos aquellos que defendieron la ciudad
El 19 de marzo de 1775 se puso fin a un asedio que llegó a durar 100 días. La escasa guarnición española, reforzada por el rey Carlos III y comandada por el mariscal Juan Sherlock, resistió las continuas embestidas de las tropas enviadas por el sultán de Fez. Y es que durante el sitio, más de 12.000 proyectiles impactaron en la ciudad, mientras la población civil se refugiaba en las Cuevas del Conventico y de la Florentina.
El Gobierno local, junto a diputados de la Asamblea, autoridades civiles y militares y representantes de la sociedad han conmemorado esta efeméride. El presidente Juan José Imbroda ha destacado la heroicidad de aquellos melillenses y de los soldados que los acompañaron asegurando la soberanía española de Melilla.
"Hoy es el agradecimiento a aquellos que lucharon, pelearon, sufrieron mil angustias y murieron por defender a nuestra ciudad", ha dicho.
Desde la oposición, el diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, ha puesto el foco en la "incuestionable" condición española, pero también europea de la ciudad.
Nuevo Diario del Sitio
Tras la tradicional ofrenda floral al monumento del mariscal Sherlock, el acto ha continuado en el Museo de las Peñuelas donde ha tenido lugar la presentación del sexto Diario del Sitio. Un documento que aporta una nueva visión de este asedio. Esta vez desde el mar. En él se recoge el apoyo táctico, logístico y artillero de la Escuadra del Capitán de Navío, Francisco Hidalgo Cisneros.
Este documento, que ya pueden disfrutar en el museo, está abierto por una página muy especial, el llamado "Pan de la Paz". Cuando, una vez finalizado el levantamiento, los melillense arrojaron este alimento para ayudar a la población.
El último de los actos ha tenido lugar en la iglesia del Sagrado Corazón donde se ha celebrado una misa de acción de gracias.