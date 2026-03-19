251 aniversario del Levantamiento del Sitio de Melilla: Un punto de inflexión en la defensa de la plaza que aseguró la españolidad de la ciudad

El 19 de marzo de 1775 se puso fin a un asedio que llegó a durar 100 días. La escasa guarnición española, reforzada por el rey Carlos III y comandada por el mariscal Juan Sherlock, resistió las continuas embestidas de las tropas enviadas por el sultán de Fez. Y es que durante el sitio, más de 12.000 proyectiles impactaron en la ciudad, mientras la población civil se refugiaba en las Cuevas del Conventico y de la Florentina.

02.45 min Ofrenda floral por el 251 aniversario del Levantamiento del Sitio de Melilla

El Gobierno local, junto a diputados de la Asamblea, autoridades civiles y militares y representantes de la sociedad han conmemorado esta efeméride. El presidente Juan José Imbroda ha destacado la heroicidad de aquellos melillenses y de los soldados que los acompañaron asegurando la soberanía española de Melilla.

"Hoy es el agradecimiento a aquellos que lucharon, pelearon, sufrieron mil angustias y murieron por defender a nuestra ciudad", ha dicho.

Desde la oposición, el diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, ha puesto el foco en la "incuestionable" condición española, pero también europea de la ciudad.