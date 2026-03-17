Rescatado un perro en Melilla que estaba encerrado en una furgoneta sin agua ni comida

Agentes de la Policía Local han rescatado en las últimas horas a un perro que se encontraba encerrado en una furgoneta abandonada. El animal estaba sin ventilación, ni agua, ni comida. Los agentes escuchan gemidos y alaridos que hacía el animal pero no conseguían localizar el lugar del que provenían. Hasta que se dieron cuenta de que salían del vehículo que estaba en una finca abierta en la que se suelen dejar coches en mal estado en el Barrio Chino de Melilla.

Rescate de un perro encerrado sin agua ni comida en una furgoneta 2 Fotos 1 / 2 Compartir Facebook Twitter WhatsApp La puerta estaba cerrada con una cadena y un candado 17.03.2026

Compartir Facebook Twitter WhatsApp El interior del vehículo se encontraba lleno de excrementos y suciedad 17.03.2026



Los policías locales vieron que las puertas traseras de la furgoneta estaban cerradas con una cadena y un candado y que dentro estaba encerrado el perro de raza pitbull. A partir de ese momento solicitaron los servicios de la empresa que se encarga de la recogida de animales, Tracsa, y cuando llegaron abrieron la puerta y se encontraron al can en unas condiciones higiénicas pésimas. El interior de la furgoneta estaba lleno de excrementos, suciedad, no tenía agua ni tampoco comida.

Ahora se encuentra en el Centro de recogida de animales de la ciudad y la Policía Local va a iniciar los trámites para presentar una denuncia por un delito de maltrato animal.