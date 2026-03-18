RTVE.es estrena el tráiler de 'Después de Kim': drama y suspense con Darío Grandinetti y Adriana Ozores

RTVE.es estrena el tráiler de Después de Kim, la nueva película de Ángeles González-Sinde, que está protagonizada por Darío Grandinetti y Adriana Ozores, con la participación especial de Christina Rosenvinge. Una película muy bien recibida en el reciente Festival de Cine de Málaga, que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a las salas de cine el próximo 24 de abril.

Después de Kim, basada en la novela homónima de la propia directora y publicada por Duomo ediciones, es un drama con elementos de suspense que aborda el duelo, la culpa y las segundas oportunidades a través del reencuentro forzado de una expareja marcada por una pérdida irreparable.

Fotograma de 'Después de Kim' LAIALLUCH LAIALLUCH

En Después de Kim, Juan (Dario Grandinetti) y Gloria (Adriana Ozores), divorciados y distanciados desde hace veinte años, viajan desde Buenos Aires a España tras recibir la noticia de que su hija Kim, con la que hace tiempo perdió el contacto, ha aparecido muerta. Allí descubren que tienen un nieto en un desfile desconocido. Esta sorpresa les lleva a quedarse en España para encontrar a su nieto. Hacer ese camino juntos sin caer en los enfrentamientos del pasado será su desafío.

"Juan y Gloria se ven forzados a sumergirse en la vida de su hija que desconocen por completo y, además, en un entorno como el de Benidorm: verano, vacaciones, banalidad, diversión y evasión. Este lado festivo no es el más apropiado ni el que más facilita a los personajes protagonistas vivir su duelo", asegura Ángeles González-Sinde.

Fotograma de 'Después de Kim' LAIALLUCH LAIALLUCH

“Después de Kim nace de una pregunta muy íntima: qué ocurre cuando una pérdida irrumpe a miles de kilómetros y obliga a volver a mirar a quienes creíamos conocer. Es una historia sobre el duelo, pero también sobre los afectos que permanecen y las segundas oportunidades, incluso cuando pensamos que ya es tarde. Como en mis otras películas, el motor de la historia son los personajes. Partiendo de condiciones muy desfavorables, Gloria y Juan tienen que encontrar las ganas de luchar, de aceptar cambios para salir adelante transformados, sin ser superhéroes. El tono se mueve entre una suavidad íntima de las secuencias en las que Juan y Gloria están a solas y secuencias tensas en la que se avanza en la búsqueda del niño”, añade la directora.

Completan el reparto actores como Gloria March, Kevin Brand, Karina Kolokolchykova y la presentación del niño Roger Aranda.

Ángeles González-Sinde con Darío Grandinetti y Adriana Ozores LAIALLUCH LAIALLUCH

Producida por Gerardo Herrero (Tornasol Media) y Pedro Pastor (Voramar Films). El rodaje tuvo lugar en Benidorm y su comarca, la película utiliza el paisaje mediterráneo y el contraste entre la luz turística y las zonas menos visibles de la ciudad como telón de fondo de una historia íntima y humana, donde el duelo convive con el suspense y el humor sutil.

La película es una producción de Después de Kim A.I.E., Tornasol Media y Voramar Films. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y À Punt Mèdia, y con la financiación del ICAA, la Generalitat Valenciana y el ICO, además del apoyo de Crea SGR y Filmika. Las ventas internacionales corren a cargo de Latido Films. Tras su paso por el Festival de cine de Málaga, Karma Films será la encargada de estrenar la película en salas de cine el próximo 24 de abril.