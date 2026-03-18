Cuidado con esta empresa de inversión, figura en la lista de 'chiringuitos financieros' de la CNMV

Nos habéis consultado por correo electrónico por una web que se presenta como una empresa de inversión en criptomonedas y de compraventa de activos que ofrece altos rendimientos. Cuidado, la firma aparece en el listado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de entidades no autorizadas en España, a las que denomina 'chiringuitos financieros'.

"Un mundo de oportunidades. Descubra los CFD sobre los más populares del mundo instrumentos financieros y obtenga cotizaciones gratuitas en tiempo real para explorar operaciones infinitas oportunidades", dice en la web de la plataforma "Swiss Wealth Management" por la que nos consultáis.

La empresa se promociona de forma fraudulenta en España Hemos analizado la url de la página por la que nos habéis consultado. la que nos habéis consultado. Por un lado, la web aparece señalada como "sospechosa" según la herramienta 'Virus Total'. Además, ofrece dos direcciones como sede social de la entidad. Una en Zúrich, que efectivamente geolocalizamos en esa ciudad, pero que se corresponde con una sucursal del banco suizo UBS. La otra, en Nueva York, se corresponde con otra sucursal de este mismo banco.