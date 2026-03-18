Cuidado con esta empresa de inversión, figura en la lista de 'chiringuitos financieros' de la CNMV
Nos habéis consultado por correo electrónico por una web que se presenta como una empresa de inversión en criptomonedas y de compraventa de activos que ofrece altos rendimientos. Cuidado, la firma aparece en el listado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de entidades no autorizadas en España, a las que denomina 'chiringuitos financieros'.
"Un mundo de oportunidades. Descubra los CFD sobre los más populares del mundo instrumentos financieros y obtenga cotizaciones gratuitas en tiempo real para explorar operaciones infinitas oportunidades", dice en la web de la plataforma "Swiss Wealth Management" por la que nos consultáis.
Un 'chiringuito financiero' según el supervisor español
En VerificaRTVE hemos consultado los registros de entidades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa por la que nos habéis preguntado aparece en la lista de las entidades no autorizadas por la CNMV, la encargada de la "supervisión e inspección" de este mercado y de quienes intervienen en él. Hemos introducido el nombre de la entidad en el buscador de lo que la propia CNMV denomina "chiringuitos financieros". Encontramos una alerta de este organismo del 22 de diciembre de 2025 en la que advierte de que se trata de una empresa no autorizada, con tres denominaciones posibles y tres direcciones de páginas web. Ninguna cuenta con permiso para operar de acuerdo con la Ley de mercados de valores (artículo 129), ya que no están registradas en la CNMV y tampoco en el registro del Banco de España.
En febrero de 2025, el regulador de mercados de Ontario, Canadá (OSC) publicó una alerta a los inversores de que esta entidad podía ser un "riesgo" y solicitaba a quien hubiera sido contactado por ella que lo comunicara. Un mes después, en marzo, el regulador canadiense compartía la alerta y advertía de que se trataba de una empresa no registrada.
La entidad aparece en un listado de la autoridad federal de supervisión de los mercados financieros de Suiza (FINMA), en la página 11 de las "empresas de gestión de fondos, gestores de activos colectivos y representantes de organismos de inversión colectiva extranjeros". El supervisor informa de que la entidad se encuentra radicada en Paradiso (cantón de Ticino, Suiza). La CNMV nos explica que Suiza "no es un país de la Unión Europea, con lo que ese eventual registro no tiene validez en España".
La empresa se promociona de forma fraudulenta en España
Hemos analizado la url de la página por la que nos habéis consultado. la que nos habéis consultado. Por un lado, la web aparece señalada como "sospechosa" según la herramienta 'Virus Total'. Además, ofrece dos direcciones como sede social de la entidad. Una en Zúrich, que efectivamente geolocalizamos en esa ciudad, pero que se corresponde con una sucursal del banco suizo UBS. La otra, en Nueva York, se corresponde con otra sucursal de este mismo banco.
Suplantan la identidad de un agente de inversión autorizado
El usuario que nos remite esta página web nos explica que ha recibido vía Telegram varios datos de la entidad con el objetivo generar confianza. La persona que firma las comunicaciones comparte una autorización de la CNMV a un agente de servicios de inversión con sede en la Comunidad de Madrid. Comprobamos que la autorización es real y aparece en la página web del supervisor, pero no se corresponde con el nombre que firma las comunicaciones: han añadido un apellido más. En VerificaRTVE hemos contactado con esta persona, que nos asegura que se trata de una suplantación, que no trabaja para esa entidad y que el pasado 4 de febrero presentó una denuncia ante la Policía Nacional.
En VerificaRTVE te hemos alertado de otros casos similares de productos financieros que se promocionan de forma fraudulenta. Es el caso de esta web que implica a RTVE en la difusión de una plataforma de criptomonedas o esta plataforma financiera que no promociona La Moncloa.