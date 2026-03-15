Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, a los 64 años: "El mundo acaba de perder un enorme rayo de luz"

Phil Campbell, guitarrista de la banda de rock británica Motörhead, ha fallecido a los 64 años tras "una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor", ha informado su familia.

"El mundo acaba de perder un enorme rayo de luz y estamos devastados", ha escrito Motörhead en sus perfiles de redes sociales.

"Phil fue un maravilloso guitarrista, escritor, intérprete y músico, que tuvo a Motörhead en sus venas. Siempre destacó por su talento con la guitarra, pero sobre todo, por su corazón. No podías estar a su lado sin esbozar una sonrisa o veinte, porque, simplemente, Phil amaba vivir y la vivió con gran alegría", ha destacado la banda londinense en un emotivo comunicado.