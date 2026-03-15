Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, a los 64 años: "El mundo acaba de perder un enorme rayo de luz"
- Se unió a la banda de rock británica en 1984 y estuvo en sus filas hasta su disolución en 2015
- Después formó con sus tres hijos Phil Campbell and The Bastard Sons
Phil Campbell, guitarrista de la banda de rock británica Motörhead, ha fallecido a los 64 años tras "una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor", ha informado su familia.
"El mundo acaba de perder un enorme rayo de luz y estamos devastados", ha escrito Motörhead en sus perfiles de redes sociales.
"Phil fue un maravilloso guitarrista, escritor, intérprete y músico, que tuvo a Motörhead en sus venas. Siempre destacó por su talento con la guitarra, pero sobre todo, por su corazón. No podías estar a su lado sin esbozar una sonrisa o veinte, porque, simplemente, Phil amaba vivir y la vivió con gran alegría", ha destacado la banda londinense en un emotivo comunicado.
Guitarrista de Motörhead desde 1984 hasta su disolución en 2015
Phil Campbell nació el 7 de mayo de 1961 en Pontypridd (Gales) y se convirtió en uno de los guitarristas más reconocibles del heavy metal británico. Empezó a tocar la guitarra siendo niño y muy pronto se volcó en el rock clásico y el hard rock de los años setenta, lo que le llevó a integrarse en distintas bandas de la escena local antes de dar el salto profesional.
En la segunda mitad de los setenta y primeros ochenta formó parte de grupos como Persian Risk, vinculados a la New Wave of British Heavy Metal, con los que empezó a girar y a ganar nombre en el circuito británico.
Su punto de inflexión llegó en 1984, cuando se incorporó a Motörhead tras la marcha del guitarrista Brian Robertson. A partir de entonces, Campbell se convirtió en pieza clave del sonido de Motörhead, participando en álbumes como Orgasmatron, 1916, Bastards o Bad Magic.
Estuvo en la banda hasta 2015, cuando el grupo se disolvió tras la muerte de su vocalista Lemmy Kilmister, lo que le convirtió en el miembro más longevo después del propio líder.
Después, Campbell formó su propia banda Phil Campbell and The Bastard Sons, con sus tres hijos Todd, Dane y Tyla, con la que grabó varios discos y realizó giras internacionales.
Con su grupo grabó álbumes como The Age of Absurdity (2018) y We're the Bastards (2020) y mantuvo vivo el espíritu de Motörhead en directo, alternando material propio con clásicos del repertorio de la banda de Lemmy.