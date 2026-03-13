Vicente Casado, la memoria de las personas mayores que sobrevivieron al covid

Han pasado seis años desde el estallido de la pandemia de covid-19. Pese a ello, Vicente, a sus 102 años, recuerda con nitidez aquellos días de marzo de 2020. “Lo tengo todo grabado aquí”, dice señalándose la cabeza. Su historia es la de uno de los miles de ancianos que sobrevivieron a una crisis sanitaria que golpeó con especial dureza a las residencias y que sigue teniendo consecuencias políticas y judiciales en la Comunidad de Madrid.

Vicente tenía 96 años cuando se contagió de covid-19 en plena primera ola. Pasó 16 días ingresado en estado grave en el Hospital General de Collado Villalba (Madrid), ocho de ellos en la UCI. “Llegué al hospital y me encerraron. La familia no podía venir a verme. Cada mañana un chico joven me traía algo de desayuno, entraba en la habitación, lo dejaba y salía corriendo”, recuerda.

El aislamiento fue duro, pero no fue lo que más le marcó. Lo que más le angustió fue escuchar cada día las cifras de muertos en las residencias a través de la radio. “Tenía un aparatito de radio y oía decir: 'en tal residencia se han muerto nueve, en esta otra trece, en tal sitio 17…'. Una noche lo vi claro. Dije: 'de aquí no salgo'”, relata emocionado.

Contra ese pronóstico que él mismo se hizo, Vicente se recuperó. Cuando salió del hospital, lo hizo “igual que entró”, bromea. “Tuve la gran suerte y Dios me protegió y aquí estoy”, dice entre risas.

Recuerda especialmente el momento en que abandonó el hospital. Médicos, vecinos y sus nietas acudieron a recibirle con aplausos. Aquella escena, asegura, le dio fuerzas para seguir adelante. Vicente atribuye su supervivencia a la suerte, pero también a su resistencia física. “Yo creo que me inmunizó el hambre, la necesidad, las calamidades, la lucha”, afirma.

“Yo creo que me inmunizó el hambre, la necesidad, las calamidades, la lucha“

Hoy, con más de un siglo de vida, no tiene secuelas. Mantiene una rutina sencilla: paseo, café y regreso a casa para tocar el violín. Historias como la de Vicente fueron la excepción en una generación especialmente golpeada por la pandemia. Entre marzo de 2020 y enero de 2023 murieron en España alrededor de 35.000 personas que vivían en residencias, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

La Comunidad de Madrid fue uno de los territorios más afectados. En ese periodo fallecieron 6.937 residentes, según los datos oficiales, aunque asociaciones de familiares elevan la cifra a 7.291.