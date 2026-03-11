Barbón, en el sexto aniversario del coronavirus: "En Asturias, cada vida importaba"
- Asturias recuerda con un acto homenaje a las víctimas de coronavirus
- El Gobierno autonómico está entre los que más invierte en Salud del país
Este 11 de marzo se cumplen seis años desde que Asturias registrara el primer fallecido por COVID-19. Se llamaba Avelino Uña, tenía 68 años. Era profesor y jefe de estudios del Colegio Fundación Masaveu desde 1978. Desde hace tres años hay una calle en Oviedo con su nombre.
Como cada año desde 2020, el presidente del Principado ha dejado un ramo de rosas blancas junto al monumento en recuerdo que hay las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias.
Adrián Barbón ha reivindicado que en la región "cada vida importaba" y que muestra de ello es que, desde ese momento, es una de las comunidades que más invierte en salud. "Se medicalizaron residencias, se utilizó Atención Primaria y los hospitales fueron la vanguardia de lucha", ha recordado.
Una enseñanza de compromiso
El presidente asturiano defiende que la pandemia trajo consigo una enseñanza de "compromiso" con la salud. Con todo, Barbón cree que "se necesita más inversión, más personal y más formación". Estas medidas las defiende como prevención ante futuras nuevas pandemias.
Lamenta que el sistema no estuviese preparado en marzo del 2020 y el "estrés" que sufrieron todos los sanitarios como consecuencia de ello. En Asturias, 5.300 personas fallecieron por este virus y todavía son muchas las que padecen secuelas.