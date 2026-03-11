Barbón, en el sexto aniversario del coronavirus: "En Asturias, cada vida importaba"

Este 11 de marzo se cumplen seis años desde que Asturias registrara el primer fallecido por COVID-19. Se llamaba Avelino Uña, tenía 68 años. Era profesor y jefe de estudios del Colegio Fundación Masaveu desde 1978. Desde hace tres años hay una calle en Oviedo con su nombre.

Como cada año desde 2020, el presidente del Principado ha dejado un ramo de rosas blancas junto al monumento en recuerdo que hay las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias.

Adrián Barbón ha reivindicado que en la región "cada vida importaba" y que muestra de ello es que, desde ese momento, es una de las comunidades que más invierte en salud. "Se medicalizaron residencias, se utilizó Atención Primaria y los hospitales fueron la vanguardia de lucha", ha recordado.