Fernández Carriedo (PP) pide el voto para "evitar el bloqueo" y mantener "servicios públicos de máxima calidad"

El candidato número dos del PP por Palencia a las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido el voto para su formación cuya candidatura encabeza el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco, para evitar "el bloqueo que se plantearía si el resultado impide formar un gobierno eficaz" en esta comunidad autónoma y ha apostado por "la seguridad que ofrece un gobierno del PP".

Entrevistado en el espacio electoral de la Hora de La 1, el candidato ha valorado el crecimiento de la población en 42.000 habitantes en la última legislatura, y ha asegurado su "compromiso con el mundo rural", con "impuestos cero" y seguir atrayendo empresas, ya que según ha asegurado esta comunidad autónoma lideró el crecimiento del Producto Industrial el año pasado.

"Somos una comunidad claramente industrializada", ha defendido Fernández Carriedo, y el desafío es "seguir ofreciendo los servicios públicos de la máxima calidad".

Se comprometen a "garantizar la radioterapia en todas las provincias" En materia de Sanidad, el PP apuesta por implantar diez helicópteros sanitarios de urgencias, y que todas las provincias cuenten con esta dotación y "garantizar en todas al provincias la radioterapia", después de haber implantado ya, según ha asegurado, el sistema de cirugía robótica Da Vinci en todas las provincias, su objetivo es llevarlo también a Traumatología. El candidato ha valorado la esperanza de vida, que alcanza de media los 88 años entre las mujeres, una de las mayores a nivel mundial, solo por detrás de Japón. Preguntado por la falta de profesionales sanitarios, ha dicho que es un problema que el Ministerio de Sanidad "no ha sabido abordar y que todas las comunidades autónomas están reivindicando". Y ha asegurado que la última ley aprobada fue para "abordar el reto en zonas de difícil cobertura para crear atractivo para zonas más alejadas en la comunidad más extensa de toda España" y que la pondrán en marcha en el primer trimestre de 2026".