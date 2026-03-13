Detenido Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, por supuesta corrupción

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha quedado en libertad con cargos por los supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad tras haber sido detenido este viernes en relación con irregularidades en unos bonos de consumo de los años 2022 y 2023.

El presidente de la Cámara ha sido arrestado en la mañana de este viernes en su condición también de presidente de la patronal Federación Alicantina de Comercio (Facpyme) y ha estado presente en registros efectuados durante varias horas por la Brigada de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, en un caso que lleva el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad.

La investigación se centra en la presunta corrupción en la gestión de unos bonos para incentivar el consumo y el comercio local impulsados en 2022 y 2023 por la Diputación de Alicante, que entonces estaba presidida por Carlos Mazón, del PP.

Tras los registros, Baño ha sido trasladado sobre el mediodía a la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, donde ha sido interrogado y, asistido por su abogado Ignacio Gally, se ha acogido a su derecho a no declarar en unas diligencias declaradas secretas. A las 18:45 horas ha salido por su propio pie y acompañado por su letrado, y se ha limitado a señalar a los periodistas que le esperaban que ha "colaborado con la justicia, como no puede ser de otra forma". "Como el tema es secreto de sumario no hemos podido hablar de nada", ha indicado.

El abogado ha manifestado, por su parte, que Carlos Baño está "tranquilo y traslada que todo está bien", de modo que van a esperar a que se levante el secreto de las actuaciones para "estudiar la causa". Gally ha insistido en que desconocen el contenido de las pesquisas y que, por lo tanto, "es absurdo declarar" en tanto que no cuenten con más detalles.

Diputación alicantina en la etapa de Mazón Desde hace más de un año, la fiscalía Anticorrupción investiga la gestión de los referidos bonos consumo impulsados por la Diputación en la etapa de Mazón correspondientes a los años 2022 y 2023 a través de la empresa Nexo Retail Alicante SL, propiedad de Facpyme. Estas ayudas se elevaron en el trienio 2022-2024 a 58 millones de euros para dinamizar el consumo local y rebajar la cesta de la compra a los ciudadanos en un contexto de alta inflación tras la pandemia sanitaria de la Covid-19 y la guerra de Ucrania. Este bono consumo cubría el 50 por ciento de la compra de productos y los ayuntamientos de la provincia beneficiarios encargaron su gestión a entidades colaboradoras, como fue el caso de Nexo Retail Alicante SL.

La Diputación defiende su actuación legal La Diputación de Alicante, en la que gobierna el PP, ha afirmado este viernes que su proceder en las convocatorias de los bonos comercio ha sido "totalmente transparente y ajustado a la legalidad". La corporación provincial se ha manifestado en estos términos tras la detención de Carlos Baño. La Diputación ha expresado el "máximo respeto a las actuaciones desarrolladas y de las que no se tiene más información que lo publicado", si bien ha subrayado que el papel de la institución provincial con "las distintas ediciones del Bono Consumo que se han puesto en marcha desde 2021 se ha limitado a hacer llegar, mediante las correspondientes convocatorias públicas, el dinero a los ayuntamientos de la provincia de Alicante que han solicitado adherirse a esta convocatoria". "La gestión posterior era decisión libre y autónoma, única y exclusivamente de cada consistorio beneficiario de las subvenciones", ha indicado. También ha señalado que "la ayuda que llegaba a los ayuntamientos desde la Diputación, vinculada a la población empadronada, se debía destinar de forma única a financiar el Bono Consumo en la proporción que también escogía cada ayuntamiento, en ningún caso el coste de la gestión de la convocatoria, que cada ayuntamiento tramitaba como libremente consideraba, asumiendo con ello su cuantía". "En este sentido, en la justificación de las ayudas, los ayuntamientos debían incluir el importe total de lo concedido en Bono Consumo, nunca el importe de la gestión, que en ningún caso era subvencionable por la Diputación", ha indicado. "Por todo ello, la Diputación de Alicante nada tiene que ver con entidades de gestión o intermedias que pudieron participar en la gestión de la convocatoria de los ayuntamientos que así lo decidieron", ha expuesto. El equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) en el Ayuntamiento de Alicante ha mostrado este viernes su "máximo respeto a las decisiones judiciales" tras la detención de Carlos Baño. Así lo ha señalado la concejala de Comercio, la popular Lidia López, en un comunicado remitido a la prensa. La edil, que ha ofrecido la "total colaboración del Ayuntamiento para esclarecer los hechos que la justicia considere oportuno", ha sostenido que los bonos comercio de la ciudad de Alicante "nunca se gestionaron con Facpyme ni los investiga la Fiscalía".