El SOS de Astillero
- El club de remo cántabro pide ayuda para reponer el material perdido tras el accidente de su trainera femenina
- "Tiraremos para adelante", asegura Sonia Redondo, una de las deportistas que resultaron afectadas
Con el susto aún en el cuerpo, las integrantes del equipo femenino absoluto de la Sociedad de Remo Astillero solo quieren regresar a la rutina. Admiten que el vuelco que sufrió su embarcación en aguas de la Bahía de Santander cuando entrenaban el pasado domingo –y que se saldó con tres integrantes de la tripulación hospitalizadas– sigue aún presente, pero desean superar el miedo y seguir adelante.
No va a ser fácil. Y no exclusivamente por la recuperación física y anímica de las deportistas tras un acontecimiento ciertamente traumático. El embate del mar sobre el bote fue tremendo. No se pudo recuperar intacto ninguno de los remos y la trainera, aún pendiente de peritaje, quedó en tan mal estado que parece difícilmente recuperable.
La ayuda es ahora más necesaria que nunca
Desde el Ayuntamiento de El Astillero se han comprometido a restituir los remos. El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha pedido también al Gobierno de Cantabria que incluya una partida en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma para sufragar una nueva embarcación. Mientras tanto, las chicas bogarán con una alquilada a Santoña algo que, por otra parte, ya estaba previsto antes del accidente.
La petición de ayuda no acaba aquí. Este sábado, la entidad azul celebrará su tradicional Gran Premio San José, en el que participan alrededor de una decena de clubes del Cantábrico y que mezcla banco móvil y fijo, así como diversas modalidades como el descenso y el sprint. La Sociedad de Remo, el Ayuntamiento y la Federación cántabra de este deporte confían en que los vecinos del municipio acudan y les arropen. “Hacemos un llamamiento al pueblo de El Astillero para que nos acompañe realmente. Cuando se ve la necesidad que tiene un club, no es cuando ganamos La Concha en 2003. Cuando más respaldo necesitan nuestras chicas es ahora”, explicaba el presidente, Alfredo Borragán.
En igual sentido se pronunciaba la remera Sonia Redondo, que aseguraba que “todas estamos bien, agradecidas con la vida, y más pobres que nunca. Tiraremos para adelante”. “A ver si este fin de semana grande de San José recibimos ayuda, llamamos a la solidaridad y movemos corazones”, finalizaba.