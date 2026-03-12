El SOS de Astillero

Con el susto aún en el cuerpo, las integrantes del equipo femenino absoluto de la Sociedad de Remo Astillero solo quieren regresar a la rutina. Admiten que el vuelco que sufrió su embarcación en aguas de la Bahía de Santander cuando entrenaban el pasado domingo –y que se saldó con tres integrantes de la tripulación hospitalizadas– sigue aún presente, pero desean superar el miedo y seguir adelante.

No va a ser fácil. Y no exclusivamente por la recuperación física y anímica de las deportistas tras un acontecimiento ciertamente traumático. El embate del mar sobre el bote fue tremendo. No se pudo recuperar intacto ninguno de los remos y la trainera, aún pendiente de peritaje, quedó en tan mal estado que parece difícilmente recuperable.