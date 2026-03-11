Más de 6.000 hectáreas afectadas por la plaga del pulgón en la Región de Murcia
- El sector agrario de la Región insta al Ministerio de Agricultura a autorizar, de forma urgente y excepcional, el insecticida Movento
- La plaga de pulgón, que ya ha afectado a unas 6.100 hectáreas de cultivos hortícolas y frutales, amenaza con dejar pérdidas millonarias
El sector agrario pide al Ministerio de Agricultura que autorice, de forma urgente y excepcional, el insecticida Movento. Su principal función es la de contener la plaga de pulgón, que ya ha afectado a unas 6.100 hectáreas de cultivos hortícolas y frutales, según cálculos del gobierno regional, y amenaza con dejar pérdidas millonarias y destruir miles de puestos de trabajo.
Los agricultores denuncian competencia desleal frente a países europeos como Alemania, Francia, Eslovenia, Italia y Portugal donde sí lo están usando porque sus gobiernos lo han autorizado de forma excepcional.
Este producto fitosanitario, Movento, se aplicaba en nuestro país hace un año, pero Bayer, la empresa que lo produce, ha decidido no solicitar la renovación de su aprobación comunitaria, ya que requiere una inversión millonaria.
Por lo que el producto ahora mismo no está autorizado en la Unión Europea y, por ello, el Ministerio no permite su uso. Los agricultores lanzan un SOS ante una situación límite y solicitan su aplicación con carácter excepcional porque otros productos biológicos para combatir las plagas no son tan eficaces.
Más plagas con la subida de las temperaturas
En el campo miran con preocupación la propagación de estas plagas del pulgón con la llegada de la primavera y la subida de las temperaturas. Unas plagas que proliferan en cultivos de hoja verde como lechugas, brócoli, alcachofa y cítricos. Temen que el pulgón siga propagándose y se contagie a otros cultivos, como los frutales.
Según las estimaciones del sector, cada hectárea que debe ser arrancada por los daños del pulgón supone unos 15.000 euros en gastos.
Las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Andalucía ya han solicitado por carta al ministro de Agricultura que autorice el uso excepcional de productos fitosanitarios eficaces que hace un año si estaban autorizados.