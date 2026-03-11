Más de 6.000 hectáreas afectadas por la plaga del pulgón en la Región de Murcia

El sector agrario pide al Ministerio de Agricultura que autorice, de forma urgente y excepcional, el insecticida Movento. Su principal función es la de contener la plaga de pulgón, que ya ha afectado a unas 6.100 hectáreas de cultivos hortícolas y frutales, según cálculos del gobierno regional, y amenaza con dejar pérdidas millonarias y destruir miles de puestos de trabajo.

Los agricultores denuncian competencia desleal frente a países europeos como Alemania, Francia, Eslovenia, Italia y Portugal donde sí lo están usando porque sus gobiernos lo han autorizado de forma excepcional.

Este producto fitosanitario, Movento, se aplicaba en nuestro país hace un año, pero Bayer, la empresa que lo produce, ha decidido no solicitar la renovación de su aprobación comunitaria, ya que requiere una inversión millonaria.

Por lo que el producto ahora mismo no está autorizado en la Unión Europea y, por ello, el Ministerio no permite su uso. Los agricultores lanzan un SOS ante una situación límite y solicitan su aplicación con carácter excepcional porque otros productos biológicos para combatir las plagas no son tan eficaces.

