Una mujer dispara a la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras ella estaba dentro

Una mujer está detenida por presuntamente haber disparado una decena de tiros con un rifle AR-15 a la casa de la cantante Rihanna en California, seegún ha informado a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), que no ha reportado heridos ni el móvil del ataque.

El tiroteo ha ocurrido cerca de las 13:21 hora local (19:21 GMT) de este domingo, cuando la sospechosa presuntamente se ha acercado a la propiedad de la artista y ha disparado unos 10 tiros, de los que cuatro han alcanzado la residencia y al menos uno ha pentrado sus paredes, ha indicado una fuente policial a Los Angeles Times y a NBC.

La intérprete de Umbrella y Diamonds In The Sky estaba en casa durante el ataque, pero no ha resultado herida ni se ha pronunciado sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años, ha quedado bajo custodia de la Policía.

Las autoridades no han señalado si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos. La sospechosa, quien conducía un Tesla blanco, ha intentado huir, pero la Policía la ha alcanzado.