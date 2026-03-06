La titánica aventura del héroe en solitario o cómo levantar un videojuego uno mismo

A primera vista, el videojuego “The Bearer & The Last Flame” (El portador y la última llama) aparenta más de lo mismo. No deja de ser un videojuego de rol y fantasía, ambientado en un mundo asolado por la muerte. Se enmarca dentro del subgénero “soulslike”, juegos inspirados en la saga Dark Souls creada por Hidetaka Miyazaki, y que destacan, por ejemplo, por su alto nivel de dificultad, escenarios interconectados o combates que siguen patrones metódicos. Exigen mucha atención y precisión por parte del jugador a riesgo de perder todo el progreso conseguido durante la partida.

El hito de “The Bearer & The Last Flame” es que ha sido creado por una persona, Javier Castilla. Él es el único miembro de Dark Reaper Studio.

La eterna lucha de la luz y la oscuridad Castilla no se ha amilanado ante el reto de poner en pie él solito un universo de gran envergadura que toma como punto de partida la leyenda del rey Arturo. La historia nos lleva a la tierra de Hyperborea, arrasada por una versión oscura del mago Merlín. Allí un alma viva debe portar la última llama, alumbrar las tierras de la noche y devolver las temibles criaturas al reino de las tinieblas. Un dragón sobre una pasarela con antorchas del videojuego “The Bearer & The Last Flame” Una aventura de proporciones épicas que no ha impedido que su autor tire la casa por la ventana en cuanto a las opciones que brinda el juego. Se puede elegir entre diez tipos de personajes, hay más de 200 armas disponibles y cinco ambientaciones diferentes. No es de extrañar que Javier Castilla haya tardado cinco años en completarlo, y sin echar mano de la inteligencia artificial generativa.

Un comienzo sin contemplaciones Tras una secuencia inicial que deja claro que nos adentramos en una tierra definida por sus comarcas y facciones, el videojuego nos introduce de lleno, sin contemplaciones, en el primer combate, que ya nos da una pista del nivel de complejidad que nos espera. Una vez superado, “The Bearer & The Last Flame” nos invita a perdernos por los escenarios, encontrar infinidad de objetos ocultos y descubrir mazmorras. Una de sus principales virtudes es la innumerable combinación de armas (pueden equiparse dos de forma simultánea), magias y hechizos, lo que invita a explorar nuevas formas de derrotar a los enemigos. El mimo y el cuidado están muy presentes en todo momento, sobre todo en el diseño de los niveles, que recuerda a un clásico del videojuego español, Blade: The Edge of Darkness (2001, Rebel Act). Un guerrero en una catedral armado con una lanza del videojuego “The Bearer & The Last Flame” Habrá quién se acerque a “The Bearer & The Last Flame” por su toque “soulslike”, o porque viene doblado en español e inglés, o por sus cuidadas ediciones físicas, pero pocos lo comprarán sin saber si detrás hay un equipo de 300 personas o solo una. Javier Castilla ha declarado en varias entrevistas que su idea desde un principio era recopilar en “The Bearer & The Last Flame” lo mejor de los juegos tipo “souls”, intentando crear una experiencia menos frustrante y facilitar la exploración. Y lo ha conseguido, aunque se notan las carencias del desarrollo en solitario, principalmente en el apartado visual, los efectos de sonido y los movimientos de cámara.