Coral Aja, la speaker de atletismo que lucha por romper la brecha de género

Coral Aja vive con intensidad las pruebas del campeonato nacional de atletismo short track que se celebran en el Velódromo Luis Puig de Valencia. Coge el micro con fuerza, modula el tono para transmitir la emoción del momento, lo siente en primera persona. Es una atleta más. Aunque, ahora, desde la altura de la cabina de comentaristas.

Describe como una mezcla de casualidad y “decir que sí a todas las oportunidades que ser me han presentado” su aterrizaje en el mundo de las narraciones deportivas en vivo. “Cuando estudié periodismo, mi idea era trabajar deportes, aunque no he podido dedicarme a ello”, comenta Aja. Por su cuenta, desde Twitter (ahora X) empezó a comentar competiciones de atletismo, un deporte que ha practicado desde que tenía 10 años.

“Me llamaron para colaborar en una web especializada en atletismo y a raíz de ahí empecé a cubrir competiciones, a hacer entrevistas y la Federación Española se hizo eco de alguno de esos trabajos”. Años después, la propia Federación le propuso hacer retransmisiones deportivas en las competiciones nacionales. “Y ya en 2022 me llamó Jesús Merino para ser comentarista junto a Alberto Pozas, que hasta entonces era el único speaker oficial de la Federación. Acepté con más miedo que vergüenza y cuatro años después… aquí sigo”.

Para Coral Aja, la labor de un speaker no tiene que ser la de lucirse sino la de acompañar al atleta

Preparación minuciosa Uno de los momentos que tiene grabados en la memoria es el récord de España de 200 metros de Yael Bestué. Fue en el Campeonato de Europa por equipos en Vallehermoso. “Cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta: narrar ese carrerón que hizo, un récord muy especial, en casa… fue una auténtica locura”. Para Coral Aja, la labor de un speaker no tiene que ser la de lucirse “sino la de acompañar al atleta, que se sienta querido, y sobre todo que el público se integre lo máximo posible en un espectáculo como es un campeonato de atletismo”. Para ello, se prepara las competiciones de forma concienzuda. “Cogemos la lista de inscritos y, atleta por atleta, buscamos su historial para poder decir en la pista qué es lo más destacado de su palmarés”. Asegura que requiere una concentración máxima, sobre todo en las carreras cortas. “Pasan muchas cosas: tienes que narrar, dar emoción, no perder los nervios y contar cosas útiles, dándole la emoción que merece el momento”. La preparación de cada campeonato es minuciosa para ofrecer la mejor información posible al público RTVE COMUNITAT VALENCIANA