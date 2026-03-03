La UE no ha prohibido la baliza V16, las medidas de seguridad vial son competencia de cada país

Nos habéis consultado por una publicación en una página web que asegura que la Unión Europea "ha prohibido" el uso de la baliza V16 y que la Dirección General de Tráfico (DGT) tendrá que indemnizar a los conductores. Es falso. La Comisión Europea ha explicado que la implantación de este tipo de medidas de seguridad vial es competencia de las autoridades nacionales, en este caso, España.

"La UE prohíbe el uso de la baliza V16. La DGT tendrá que indemnizar a los conductores. El organismo europeo ha frenado en seco los planes de la DGT por motivos de privacidad y dudas respecto a la vulneración de derechos", dice el titular de la página web por la que nos preguntáis. Esta información se publicó el 28 de diciembre de 2025, pero ha sido compartida en redes sociales recientemente.

La Unión Europea no legisla sobre estas medidas de seguridad vial Es falso que la Unión Europea haya prohibido la baliza V16. La Comisión Europea ha explicado que las instituciones europeas no legislan sobre estos dispositivos y que es "prerrogativa de las autoridades nacionales", según explicó este jueves 26 de febrero un portavoz de la Dirección General de Movilidad y Transporte (DG Move), en una sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (a partir de la hora 10:42). La sesión se celebró para escuchar cuatro peticiones de ciudadanos españoles sobre si la obligación de llevar esta baliza en España es compatible con el derecho comunitario. "No hay ley europea que cubra estos dispositivos. Por tanto, no se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prorrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo", afirmó el portavoz del ejecutivo comunitario (min.10:51). En un momento dado, mostró una baliza ante la comisión parlamentaria (min.10:49), la puso en marcha para explicar su funcionamiento y explicó que las autoridades españolas han decidido implantarla para eliminar el triángulo como método de señalización de un vehículo parado. "Han llegado a la conclusión de que en algún momento podría ser peligroso", explicó. "Han querido atajar esta situación mejorando la visibilidad del dispositivo de alerta que hasta ahora era el triángulo y querían también modernizar el enfoque", dijo (min.10:48). En VerificaRTVE ya te habíamos contado que no hay normas de circulación homogéneas en la UE. La DGT nos explicó que no existe una normativa europea sobre esta medida de señalización y que la UE no obliga a llevar los antiguos triángulos.