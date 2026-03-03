La UE no ha prohibido la baliza V16, las medidas de seguridad vial son competencia de cada país
- España, único país de la UE con balizas V16: consulta el mapa
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Nos habéis consultado por una publicación en una página web que asegura que la Unión Europea "ha prohibido" el uso de la baliza V16 y que la Dirección General de Tráfico (DGT) tendrá que indemnizar a los conductores. Es falso. La Comisión Europea ha explicado que la implantación de este tipo de medidas de seguridad vial es competencia de las autoridades nacionales, en este caso, España.
"La UE prohíbe el uso de la baliza V16. La DGT tendrá que indemnizar a los conductores. El organismo europeo ha frenado en seco los planes de la DGT por motivos de privacidad y dudas respecto a la vulneración de derechos", dice el titular de la página web por la que nos preguntáis. Esta información se publicó el 28 de diciembre de 2025, pero ha sido compartida en redes sociales recientemente.
La Unión Europea no legisla sobre estas medidas de seguridad vial
Es falso que la Unión Europea haya prohibido la baliza V16. La Comisión Europea ha explicado que las instituciones europeas no legislan sobre estos dispositivos y que es "prerrogativa de las autoridades nacionales", según explicó este jueves 26 de febrero un portavoz de la Dirección General de Movilidad y Transporte (DG Move), en una sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (a partir de la hora 10:42). La sesión se celebró para escuchar cuatro peticiones de ciudadanos españoles sobre si la obligación de llevar esta baliza en España es compatible con el derecho comunitario.
"No hay ley europea que cubra estos dispositivos. Por tanto, no se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prorrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo", afirmó el portavoz del ejecutivo comunitario (min.10:51).
En un momento dado, mostró una baliza ante la comisión parlamentaria (min.10:49), la puso en marcha para explicar su funcionamiento y explicó que las autoridades españolas han decidido implantarla para eliminar el triángulo como método de señalización de un vehículo parado. "Han llegado a la conclusión de que en algún momento podría ser peligroso", explicó. "Han querido atajar esta situación mejorando la visibilidad del dispositivo de alerta que hasta ahora era el triángulo y querían también modernizar el enfoque", dijo (min.10:48).
En VerificaRTVE ya te habíamos contado que no hay normas de circulación homogéneas en la UE. La DGT nos explicó que no existe una normativa europea sobre esta medida de señalización y que la UE no obliga a llevar los antiguos triángulos.
Interior explica que España no tiene que comunicar a la UE la implantación de la baliza
Algunos mensajes de redes sociales se referían a que España no había notificado correctamente a la UE el cambio en el sistema de señalización de accidentes. En VerificaRTVE se lo hemos consultado a la Comisión Europea y nos ha explicado que "los Estados miembros son responsables de evaluar si los proyectos de medidas nacionales deben notificarse con arreglo a la Directiva (UE) 2015/1535, artículo 5 (+1)". Esta norma europea establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información. Si la notificación es obligatoria y no se hace, "la Comisión puede iniciar un procedimiento con arreglo al artículo 258 TFUE".
Desde el Ministerio del Interior sostienen que España no está obligada a notificar a las instituciones europeas la introducción de la baliza V16. "No supone ninguna restricción a la libre circulación de mercancías, personas o servicios en la Unión Europea, por lo que su notificación no es necesaria", ha respondido a nuestra consulta por correo electrónico.
La implantación de la baliza V16 en España ha generado desinformación y bulos que ya te hemos aclarado en VerificaRTVE. Te hemos contado, por ejemplo, que España es el único país de la Unión Europea en adoptar esta medida de señalización, cada país puede elegir el que considere más adecuado. Los vehículos de otros Estados que circulen por el nuestro no estarán obligados a llevar la luz V16, deberán utilizar el sistema decidido en su propio país, incluidos, si fuera el caso, los triángulos.