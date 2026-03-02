Estos han sido los vascos premiados en los Premios Goya

Este sábado se celebró la cuadragésima edición de los Premios Goya en Barcelona. Antes de la gala, había una gran pregunta. ¿Qué película sería la ganadora de la noche? Había dos claros favoritas: 'Sirat', film de Oliver Laxe, nominado también a los Óscar, y 'Los Domingos', de la directora vizcaína Alauda Ruiz de Azúa.

Pese a que 'Sirat' acumuló, con seis cabezones, un premio más que 'Los Domingos', fue esta última la gran triunfadora de la noche al llevarse los reconocimientos en las categorías más relevantes: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original.

Los cinco Goya de 'Los Domingos' y el segundo de Pilar López Arnaiz

Además de los ya mencionados, la película de Alauda Ruiz de Azúa, encumbró también a Pilar López Arnaiz como Mejor Actriz Protagonista, en el que se convirtió en su segundo Goya tras el conseguido por 'Ane', y a Nagore Aranburu como Mejor Actriz de Reparto.

Euskera desde el escenario José Ramón Soroiz, actor archiconocido en Euskadi, principalmente por su papel en 'Goenkale' (serie emitida por ETB desde 1994 hasta 2015 en un total de 22 temporadas), recibió el Goya al Mejor Actor Protagonista por su papel en 'Maspalomas', película dirigida por Aitor Arregi y José Mari Goenaga y nominada en 9 categorías. Tanto Soroiz como Nagore Aranburu hicieron gran parte de su discurso en euskera. La actriz Nagore Aranburu gana el Goya a mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Los domingos' Alberto Estévez/EFE

Octavo Goya para Iván Miñambres (UniKo) 'Decorado', dirigida por Alberto Vázquez y producida por UniKo, la productora de Iván Miñambres con sede en Bilbao, fue galardonada como Mejor Película de Animación. Ivan Miñambres (derecha), sonríe junto a Alberto Vázquez Rico (centro) recibir el Goya a Mejor Película de Animación por 'Decorado' Lorena Sopena Lorena Sopeña/EP Miñambres alargan así su idílica relación con los Goya. Con el de este sábado, acumula ocho cabezones, y es el segundo vasco con más Goya de la historia, solo por detrás de Alberto Iglesias. El compositor donostiarra tiene 12.

Una reivindicación para la igualdad de oportunidades Alauda Ruiz de Azúa, absoluta protagonista de la noche junto a su película 'Los Domingos', reivindicó desde el escenario la igualdad de oportunidades para las mujeres. "En 40 años de Premios Goya, en esta categoría solo han ganado tres mujeres", dijo al recibir el Goya a la Mejor Dirección.