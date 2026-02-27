Bill Clinton, sobre el caso Epstein: "No vi nada ni hice nada malo"

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ha asegurado este viernes, al declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre su relación con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, que no vio nada que le "hiciera dudar" cuando tuvo trato con el pederasta, y ha aseverado que no habría volado en el avión del también empresario si hubiera sabido de su presunto tráfico sexual de menores, algo, que, ha asegurado, habría denunciado.

"No vi nada ni hice nada malo", ha sentenciado Clinton, que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de la década de 2000, después de que dejara el cargo y antes de la condena en 2008 del fallecido millonario por solicitar servicios de prostitución a una menor.

Los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein incluyen fotos del expresidente demócrata con mujeres cuyos rostros están censurados.

Su testimonio, a puerta cerrada, se produce al día siguiente del de su esposa, Hillary, exsecretaria de Estado, que declaró que no recordaba haber conocido a Epstein y que no tenía nada que compartir sobre sus delitos sexuales.

