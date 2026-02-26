'Remando al viento', una Ficción Sonora de RNE que homenajea al Goya de Honor: Gonzalo Suárez

Con motivo de la entrega del Goya de Honor a Gonzalo Suárez, durante la gala que se celebrará este sábado 28 de febrero, Radio Nacional y la Academia de Cine se unen por primera vez en la producción de la Ficción Sonora Remando al viento, adaptación de una de las grandes películas del director, que protagonizan Nathalie Poza (Mary Shelley), Miki Esparbé (Percy B. Shelley), Fernando Cayo (Lord Byron), Marian Álvarez (Claire Goodwin) y Víctor Clavijo (Polidori-la criatura). Todos ellos, bajo la dirección de Benigno Moreno, la realización sonora de Mayca Aguilera y la adaptación de Alfonso Latorre.

El equipo de RNE de 'Remando al viento' 5

Una Ficción sonora que se grabará en directo (y de cara al público), este jueves, 26 de febrero, a las 19:00 horas, en el Palau de la Música de Barcelona. “Creo que la película sigue muy vigente -nos comenta Benigno Moreno-, porque parte de la historia real de algunos de los mejores escritores de la historia y de esas reuniones que tuvieron en Villa Diodati, durante las que Mary Shelley creó al monstruo de Frankenstein.

“Y eso es en lo que nos vamos a centrar nosotros, en la relación entre Mary y la criatura –continúa el director-. Y de cómo esa Mary que vive el final de sus días rememora cómo ha influido su creación en su vida. La película entera es un flashback en el que la criatura se convierte un poco en el símbolo de la muerte que la acompañó en sus últimos años. Ella quiere que salga de su vida porque no solo perdió a Shelley, Byron y Polidori (todos muertos muy jóvenes), sino también a sus hijos”.

“Por eso vamos a desarrollar más esa relación entre Mary Shelley y la criatura, nos vamos a centrar más en la parte más emocional, de las reacciones de ella y las conversaciones que llegan a mantener. Pero siempre rindiendo homenaje a la estupenda película de Gonzalo Suárez”.

Natalie Poza durante los ensayos de 'Remando al viento' 5

Se han basado en una versión preliminar del guion Una curiosidad es que se han basado en una versión preliminar del guion definitivo de la película. "Se publicó en un libro en el que nos hemos centrado nosotros -nos cuenta Benigno-. En esa versión preliminar está un poquito más desarrollada la parte del monstruo y hay unas escenas de Mary en el Polo, con unos perros y unos trineos, en las que ella va a encontrarse con la criatura. Esa escena nos parecía muy interesante desde el punto de vista sonoro". "Hemos buscado la parte introspectiva, de pensamiento, de las sensaciones y emociones que Mary tiene con la criatura y con su entorno. Porque la criatura influye mucho en su vida. Aunque sin olvidar al resto de personajes. Es curioso que quizá en esta obra, y es moderna en ese sentido, las mujeres son las sensatas, son las que tienen cabeza. Mientras que los hombres son los que están un poco más fuera de la realidad. Y aun así, Mary es la que tiene la creatividad de inventarse ese nuevo personaje". Miki Esparbé durante los ensayos de 'Remando al viento' 5 En cuanto al lenguaje literario de Gonzalo Suárez, Benigno nos comenta que: "Hemos intentado respetarlo y encontraréis diálogos enteros de la película, porque es una de las cosas que Gonzalo escribe muy bien. Hemos intentado que la esencia de la película esté ahí". En cuanto al reparto de esta Ficción Sonora, Benigno nos comenta: "Natalie Poza es una de las actrices indiscutibles de hoy en día y creo que va a hacer una Mary estupenda. Marián Álvarez también estará fantástica como su hermana". "Y tenemos a ese Byron de Fernando Cayo que vive una vida falsa, con contradicciones internas constantes. Tiene una vida superficial porque es como muy impactante para todo el mundo y el famoso de la época, pero internamente también tiene muchas dudas. De hecho, hay unateoría que defiende que el espíritu de Frankestein es el rechazo social que sentía Byron respecto a la gente, porque no le valoraban bien". Víctor Clavijo durante los ensayos de 'Remando al viento' 5