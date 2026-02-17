Las comunidades tumban la propuesta del Gobierno de declarar la anguila en peligro de extinción

A la tercera no ha ido la vencida. La mayoría de comunidades han frenado por tercera vez la propuesta del Gobierno de declarar a la anguila como especie en peligro de extinción y así restringir la pesca tanto de anguilas como de sus alevines, las preciadas angulas.

En la reunión celebrada este martes del Comité de Flora y Fauna Silvestres, que reúne al Ministerio de Transición Ecológica y a las autonomías, varias de ellas se han opuesto a la proposición de la cartera que dirige Sara Aagesen. Concretamente, se han mostrado en contra Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, según fuentes del Miteco.

Mientras, Cataluña, Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, el País Vasco y Andalucía han reclamado más información antes de emitir un veredicto, y por lo tanto se ha acordado crear un grupo de trabajo específico en el que participarán tanto Ministerio como comunidades.

Las comunidades "se oponen por tercera vez a la propuesta del Ministerio de elevar el régimen de protección de la anguila, desoyendo de nuevo el criterio científico y la evidencia del alarmante declive de la especie", denuncia desde el Miteco.

Los chefs que piden una moratoria: "Angulas no, gracias" El Miteco ya llevó la propuesta de incluir a la anguila europea en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2020 y 2024, lo que daría pie a establecer una moratoria en sus capturas, aunque en ambas ocasiones fue rechazada. El pasado 30 de enero, Aagesen anunció que volvería a la carga y solicitaría de nuevo su inclusión en esta reunión. Ahora su iniciativa se ha visto reforzada por un grupo de cocineros de prestigio que ha apoyado la decisión de dejar de pescar -y comer- el alevín de esta especie bajo la campaña 'Angulas no, gracias'. Entre ellos están los chefs Andoni Luis Aduriz, Joan Roca, Yolanda León, Diego Guerrero, Ángel León, Jesús Sánchez, Maca de Castro, María Gómez, Isabel Álvarez o Beatriz Sotelo. Según la ciencia, ha asegurado Aagesen, la especie se encuentra en "peligro crítico y fuera de los límites biológicos de seguridad". A las costas europeas llega "menos del 10% de ejemplares que llegaban hace apenas unas décadas". La situación es "sencillamente insostenible". Por ello, asegura, "es necesario declarar la anguila en peligro de extinción".

Reducción de su población en un 98% La decisión de prohibir su pesca la apoyan también organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y WWF y también científicos como Miguel Clavero, de la Estación Biológica Doñana del CSIC, uno de los mayores especialistas en esta especie de nuestro país. La anguila europea "lleva mucho tiempo en riesgo inminente de extinción y cada vez nos resignamos más a esa situación", explicaba a RTVE Noticias el pasado verano. En 2008 fue declarada a nivel internacional como especie en peligro crítico de extinción, la categoría de máximo peligro en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que supone un riesgo "inminente" de desaparecer. Este pez lleva "casi 20 años en ese estado y no ha habido ningún signo de mejoría en ningún sitio, y sí ha habido un empeoramiento en la mayor parte del área de distribución de la especie", detallaba Clavero. Desde los años 80, la población de anguila europea se ha reducido un 98%, según un análisis publicado en la revista Science en 2021. Otro estudio, conducido por Clavero y científicos del CSIC y del Parque Natural del Delta del Ebro, concluyó el año pasado que las capturas habían caído en un 78% en este paraje solo entre 2000 y 2023, algo que se explica, además de por la sobreexplotación, por la irrupción de una especie invasora como el cangrejo azul. Su pesca está limitada debido al declive de las poblaciones: solo se permite a pescadores profesionales (con cupos establecidos), en tanto que la pesca recreativa está prohibida por normativa comunitaria desde 2023. Algunas comunidades como Andalucía la prohibieron en 2010 y en el País Vasco hay una veda en la temporada 2025/2026. Pero expertos como Clavero piden ir más allá y establecer una moratoria total hasta que se recupere la especie. Lo compara con otra especie emblemática de la fauna de nuestro país, en un estado de conservación similar, el lince. "Es como si nos estuviéramos comiendo unos 30 o 40 linces ibéricos cada año", señalaba.