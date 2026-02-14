Detenido el imán de la mezquita de Ripoll, Girona, por una presunta agresión sexual a una menor

El imán de la mezquita de Ripoll, Girona, ha sido detenido por presunta agresión sexual a una menor. Según ha podido saber RTVE, la víctima es una niña de 13 años que explicó a sus padres haber sufrido tocamientos por parte del religioso durante una clase. Los Mossos, que procedieron a la detención el pasado jueves, no confirman ni la identidad del detenido ni la edad de la víctima dados los protocolos que tienen sobre la información de estos casos.

El Ayuntamiento de Ripoll, cuya alcaldesa es la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, ha informado en un comunicado de que se trata del imán de la mezquita de esta localidad y de que ha puesto a disposición de la menor y de su familia los servicios jurídicos y de apoyo psicológico y social correspondientes. El consistorio se queja además de haberse tenido que enterar "a través de canales no oficiales" de esta detención el jueves pasado.

La propia alcaldesa, en una publicación en su cuenta de X dirigida a la consellera de Interior, Núria Parlon, le reprocha haberse enterado de la detención "gracias a una marroquí y no gracias al Departamento de Interior", lo que considera "inverosímil e inadmisible".

En la mezquita de Ripoll predicó en el pasado el imán Abdelbaky Es Satti, cerebro de los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que reclutó a varios jóvenes del municipio para formar la célula terrorista responsable de los ataques.

Orriols, al frente de la formación independentista de extrema derecha Aliança Catalana, logró después hacerse con la alcaldía de Ripoll con un discurso centrado en sus críticas a la inmigración musulmana en Cataluña.