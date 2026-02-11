RTVE.es estrena el tráiler de 'La buena hija', de Júlia de Paz, premiada en Tallin y que se verá en Málaga

RTVE.es estrena el tráiler de La buena hija, de Júlia de Paz, que participará en la Sección Oficial del Festival de Málaga (6-15 de marzo), cuenta con la participación de RTVE y llegará a cines el 10 de abril.

El segundo largometraje de la directora de AMA, se estrenó mundialmente en el Festival de Cine Black Nights (PÖFF) de Tallin (Estonia) donde se alzó con el Gran Premio del jurado a Mejor Película en Selección Oficial; así como el Premio del Público y el galardón a Mejor Actriz para su protagonista, Kiara Arancibia.

Un drama familiar escrito por la propia Júlia De Paz y Núria Dunjó.

Kiara Arancibia encabeza un reparto completado por Julián Villagrán (Tratamos demasiado bien a las mujeres), Janet Novás (O Corno) y con la colaboración especial de Petra Martínez (La vida era eso).

La película está basada en el cortometraje Harta de la propia directora, ganador del Premio Gaudí y de tres Biznagas de Plata (Mejor Actor, Mejor Actriz y Premio de Público) en el Festival de Málaga, entre otros reconocimientos.

Fotograma de 'La buena hija' (ASTRA PICTURES y AVALON) 5

Tres generaciones de mujeres decidirán su futuro La película cuenta como, tras la separación de sus padres, Carmela y su madre se mudan a casa de su abuela. Mientras trata de adaptarse a su nueva situación, Carmela anhela pasar más tiempo en casa de su padre, un artista plástico a quien admira e idolatra. La sombra de este llevará a las tres generaciones de mujeres de la familia a decidir el futuro que merecen. La buena hija se acerca, desde la mirada íntima y sensible de una adolescente, a las huellas que dejan los conflictos familiares. La película explora cómo los menores pueden verse afectados cuando el entorno se vuelve tenso o desigual, poniendo el acento en sus emociones, su confusión y también en su capacidad para encontrar luz y refugio incluso en los momentos difíciles.