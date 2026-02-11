RTVE.es estrena el tráiler de 'La buena hija', de Júlia de Paz, premiada en Tallin y que se verá en Málaga
- Kiara Arancibia, Julián Villagrán, Janet Novás y Petra Martínez encabezan el reparto
- Una película que cuenta con la participación de RTVE y que se estrenará en cines el 10 de abril
RTVE.es estrena el tráiler de La buena hija, de Júlia de Paz, que participará en la Sección Oficial del Festival de Málaga (6-15 de marzo), cuenta con la participación de RTVE y llegará a cines el 10 de abril.
El segundo largometraje de la directora de AMA, se estrenó mundialmente en el Festival de Cine Black Nights (PÖFF) de Tallin (Estonia) donde se alzó con el Gran Premio del jurado a Mejor Película en Selección Oficial; así como el Premio del Público y el galardón a Mejor Actriz para su protagonista, Kiara Arancibia.
Un drama familiar escrito por la propia Júlia De Paz y Núria Dunjó.
Kiara Arancibia encabeza un reparto completado por Julián Villagrán (Tratamos demasiado bien a las mujeres), Janet Novás (O Corno) y con la colaboración especial de Petra Martínez (La vida era eso).
La película está basada en el cortometraje Harta de la propia directora, ganador del Premio Gaudí y de tres Biznagas de Plata (Mejor Actor, Mejor Actriz y Premio de Público) en el Festival de Málaga, entre otros reconocimientos.
Tres generaciones de mujeres decidirán su futuro
La película cuenta como, tras la separación de sus padres, Carmela y su madre se mudan a casa de su abuela. Mientras trata de adaptarse a su nueva situación, Carmela anhela pasar más tiempo en casa de su padre, un artista plástico a quien admira e idolatra. La sombra de este llevará a las tres generaciones de mujeres de la familia a decidir el futuro que merecen.
La buena hija se acerca, desde la mirada íntima y sensible de una adolescente, a las huellas que dejan los conflictos familiares. La película explora cómo los menores pueden verse afectados cuando el entorno se vuelve tenso o desigual, poniendo el acento en sus emociones, su confusión y también en su capacidad para encontrar luz y refugio incluso en los momentos difíciles.
Pone el foco en una violencia profunda y silenciosa
La buena hija nace de la necesidad de dejar de mirar hacia otro lado y poner el foco en una violencia profunda y silenciosa: la que atraviesan los hijos e hijas de mujeres víctimas y supervivientes de la violencia machista, cuyas voces siguen siendo poco escuchadas y reconocidas. La película se pregunta qué entendemos por violencia, quién define sus límites y qué ocurre con todo aquello que queda fuera de las definiciones oficiales, invitando a mirarlo sin ignorarlo. La historia se cuenta a través de Carmela, una adolescente que despierta emocionalmente mientras enfrenta una realidad familiar compleja, y cuyo recorrido íntimo refleja los silencios, las lealtades divididas y las verdades a medias con las que crecen muchas jóvenes. Acompañarla es también un gesto colectivo: reconocer, nombrar y no seguir invisibilizando aquello que duele pero no siempre se ve.
Desde una mirada intergeneracional —a través de la abuela, la madre y Carmela— la película reflexiona sobre la herencia de la feminidad, el amor y la culpa, y sobre cómo cada una responde al conflicto desde su pasado y sus posibilidades presentes. El relato busca un equilibrio entre la oscuridad y la luz, reclamando el derecho de niños y niñas a no ser definidos únicamente por la violencia que atraviesan, sino a vivir como tales. La red de amigas de Carmela se convierte en refugio y espacio de luz, mostrando esos momentos en los que puede olvidarse de su carga y dejarse llevar, frente a una infancia marcada por la necesidad de madurar demasiado pronto. El amor —fraternal, incondicional, adolescente y entre mujeres— atraviesa toda la película, en diálogo constante con el no-amor y el mal querer, como motor de resistencia y posibilidad de cambio.
La buena hija es una producción de Sergio Grobas, Stefan Schmitz, en coproducción con Maarten D’Hollander y Tim Marteens con la producción ejecutiva de Emilia Fort. Producen Astra Pictures, Avalon y Krater Films con el apoyo de ICAA, ICEC, Eurimages, RTVE, TV3, y Movistar+. Avalon estrenará la película el 10 de abril en cines. Las ventas internacionales están al cargo de Beta Cinema.