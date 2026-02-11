'Lola', la vaca mecánica que ayuda a los alumnos de 'La Granja' en sus clases prácticas

Desde hace dos años, el Centro Integrado de Formación Profesional 'La Granja', en la localidad cántabra de Heras, dispone de una vaca mecánica, llamada cariñosamente 'Lola', que permite conocer a los alumnos del ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal todo el proceso de gestación. Los estudiantes combinan la teoría con la práctica. De este modo, guiados por los profesores, resuelven dudas y trabajan sobre una vaca artificial antes de enfrentarse a un caso real.

Simulador enfocado a la docencia La vaca mecánica es de raza frisona y está hecha a tamaño real. El lomo es desmontable y, en su interior, alberga las partes del aparato reproductor (útero, cérvix, ovario o vagina). Los alumnos tienen la opción de palpar y aprender la distribución de los órganos; una función que, según el profesor del ciclo, Ceferino San Millán, les ayuda “cuando bajan a actuar sobre el animal real”. Este maniquí también contiene el material quirúrgico para que los estudiantes puedan llevar a cabo la inseminación artificial. También da la opción de preparar el simulador para el parto con la bolsa de líquido amniótico y la introducción del ternero en su interior. Alumnos del CIFP 'La Granja' aprenden a atender el parto de una vaca con el simulador RTVE CANTABRIA