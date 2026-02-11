'Lola', la vaca mecánica que ayuda a los alumnos de 'La Granja' en sus clases prácticas
- En España solo existen dos simuladores: uno en Cantabria y otro en Madrid
- Con esta réplica, los estudiantes aprenden sobre el aparato reproductor y el parto en vacas
Desde hace dos años, el Centro Integrado de Formación Profesional 'La Granja', en la localidad cántabra de Heras, dispone de una vaca mecánica, llamada cariñosamente 'Lola', que permite conocer a los alumnos del ciclo superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal todo el proceso de gestación. Los estudiantes combinan la teoría con la práctica. De este modo, guiados por los profesores, resuelven dudas y trabajan sobre una vaca artificial antes de enfrentarse a un caso real.
Simulador enfocado a la docencia
La vaca mecánica es de raza frisona y está hecha a tamaño real. El lomo es desmontable y, en su interior, alberga las partes del aparato reproductor (útero, cérvix, ovario o vagina). Los alumnos tienen la opción de palpar y aprender la distribución de los órganos; una función que, según el profesor del ciclo, Ceferino San Millán, les ayuda “cuando bajan a actuar sobre el animal real”. Este maniquí también contiene el material quirúrgico para que los estudiantes puedan llevar a cabo la inseminación artificial. También da la opción de preparar el simulador para el parto con la bolsa de líquido amniótico y la introducción del ternero en su interior.
Dos vacas mecánicas en España
El CIFP La Granja es centro de excelencia de familias agroalimentarias desde el curso 2022-2023. Este reconocimiento le otorga una partida del Ministerio de Educación para la tecnificación de su centro formativo. Es entonces cuando llega a las aulas la vaca 'Lola'. El director del centro, Carlos Micó, indica que este simulador también está relacionado con el bienestar animal, ya que cuando los alumnos tienen la “suficiente habilidad y destreza, se traslada al campo con animales reales”. Solamente hay dos réplicas así en España, la del Centro Integrado de Formación Profesional 'La Granja' y la de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.