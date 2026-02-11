La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita el bloqueo de 13 webs extranjeras que ofrecen gestación subrogada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha dado un paso firme en la regulación de contenidos digitales relacionados con la gestación subrogada. A través de un escrito remitido por el fiscal Manuel Campoy, el Ministerio Público ha solicitado formalmente a la Secretaría de Estado de Igualdad la adopción de medidas administrativas para impedir el acceso desde España a los portales de 13 empresas internacionales dedicadas a esta práctica.

En noviembre del 2025 la Fiscalía logró acabar con varias campañas de empresas dedicadas a gestionar vientres de alquiler que se anunciaban a través de páginas web o redes sociales. Fue la primera vez que se abrieron en España unas diligencias por publicidad ilícita sobre gestación subrogada.

La solicitud de la Fiscalía se centra en la "interrupción de la prestación del servicio o la retirada de contenidos" de los sitios web identificados. Según el escrito, la medida no se limita solo a la eliminación de la publicidad, sino que también insta a la "suspensión de los servicios de acceso a Internet" para los intermediarios.

Esta petición surge tras constatar que las empresas señaladas, todas ellas establecidas en Estados no pertenecientes a la Unión Europea, ofrecen y realizan lo que el Ministerio Público califica como "prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada", contraviniendo el marco jurídico vigente en España. Estos tipos de anuncios están prohibidos por la ley de salud reproductiva.

Denuncias previas Las diligencias que han desembocado en esta petición no son un hecho aislado, sino el resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las Provinciales de Madrid y Barcelona. Según ha precisado el Ministerio Público, el procedimiento se ha nutrido de diversas denuncias presentadas tanto por entidades públicas como privadas. El objetivo de estas actuaciones es la exigencia de responsabilidad dentro del ámbito de los servicios de la sociedad de la información. El fiscal argumenta que la medida es necesaria para la "defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres", así como para salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a ofertas ilícitas.