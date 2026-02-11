Javier Rey y Loreto Mauleón en la irreverente comedia 'El fantasma de mi mujer', descubre el clip exclusivo

Un matrimonio tranquilo, con cuernos de por medio, se convierte en una irreverente comedia de enredos cuando una noche, el marido recibe una llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar (sin querer) a su mujer. Es la loca premisa de El fantasma de mi mujer, la nueva película de María Ripoll protagonizada por Javier Rey, Loreto Maileón y María Hervás. La película llegará a los cines este 20 de febrero y en RTVE Play puedes ver un clip en exclusiva de la película.

Desbordado por los acontecimientos, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que le entra una llamada de ¿María? Desde ese momento, Fernando cree escuchar e incluso ver a su mujer a todas horas y en todas partes. ¿Es el infierno de la culpa? ¿O existe otra explicación? El reparto lo completan Marco Cáceres y Macarena Gómez, además de Judit Martín, Carlos Vicente, Alba Florejachs y Elisenda Roca. El fantasma de mi mujer es un argumento original de Germán Aparicio con un guion escrito por Germán Aparicio, Araceli Álvarez de Sotomayor, Olga Iglesias y María Ripoll.

Javier Rey en 'El fantasma de mi mujer' v