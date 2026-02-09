Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por presunto espionaje con Pegasus a empresarios

Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, y ha citado también como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban, que acumula con esta cinco imputaciones.

Azón dirigió el cuerpo armado entre 2018 y 2020, y Gámez tomó su relevo hasta 2023 convirtiéndose en la primera mujer en convertirse en directora de la Guardia Civil. Esteban, por su parte, dirigió el CNI entre febrero de 2020 y mayo de 2022, cuando fue destituida por el Gobierno, precisamente, por el escándalo del caso Pegasus tras conocerse que se usó desde el Centro Nacional de Inteligencia este software para espiar al independentismo y ante el malestar de los socios de Pedro Sánchez.

La magistrada Julia Tortosa García-Vaso cita asimismo en el auto a directivos israelíes de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd (Candiru).

Una denuncia de, entre otros, un exsenador de Junts En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputarles a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala, a través de la asociación internacional Sentinel Alliance. Todos ellos comparten un perfil profesional común: son empresarios y desarrolladores de protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital anónima e identidad digital soberana. En su denuncia, sostienen que el espionaje fue dirigido contra ellos entre 2019 y 2021, con un total de 78 ataques, incluidos a sus entornos familiares, por su actividad profesional bajo el argumento de que el uso potencial futuro de esas herramientas por terceros constituía una amenaza a la "seguridad nacional". Denuncian el software espía fue capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara. Entre las personas de su entorno directo que fueron presuntamente espiadas se encuentra Elies Campo, asesor de los querellantes. Además, denuncian que las identidades e información confidencial de sus proyectos empresariales "extraídas con software espía" fueron filtradas ilegalmente a medios de comunicación, lo que consideran "un intento deliberado de perjudicar comercialmente a sus empresas tecnológicas y su reputación". Por otra parte, la denuncia destaca que ninguno de los querellantes fue nunca investigado en ningún procedimiento penal, y por tanto en ningún momento tuvieron posibilidad de defenderse. Las investigaciones que les afectaban fueron archivadas sin cargos.