No existe un plazo para homologar las antiguas licenciaturas como máster

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por mensajes que aseguran que "esta semana" acaba el plazo para homologar las antiguas licenciaturas como títulos de máster. Es engañoso. Este trámite existe pero no hay ninguna fecha límite, según han aclarado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el de Educación, Formación Profesional y Deportes.

"¡Hola! Os paso algo para los que hemos hecho licenciatura: Esta semana se termina el plazo (yo me he enterado hoy), y es para equiparar los 5 años de licenciatura a máster. Si no, nos van a equiparar a grado. Yo lo he hecho en 5 minutos, eso sí, con certificado digital o clave pin o alguna de esas cosas", leemos en el mensaje de WhatsApp que nos habéis remitido. El texto viene acompañado de un enlace que remite a la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

No existe un plazo para obtener esta homologación El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades asegura a VerificaRTVE que no existe un plazo máximo para obtener el certificado de correspondencia entre "Títulos Universitarios Oficiales (‘pre-Bolonia’)" y los actuales "niveles MECES", en los cuales se incluyen los títulos de máster. En la propia sede electrónica podemos acceder a este trámite y en él aseguran que "este trámite está abierto de forma indefinida". El Ministerio que dirige Diana Morant también lo ha aclarado mediante un comunicado, en el cual "desmiente rotundamente" las "informaciones vertidas en algunos canales de comunicación sobre el límite de plazo". Desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes también aclaran que "el enlace corresponde a una tramitación en la sede electrónica alojado en la infraestructura de nuestro ministerio". "Con este trámite el interesado puede obtener un certificado de correspondencia de nivel de su titulación pre-Bolonia al nuevo marco de Educación Superior", añaden. "El enlace se encuentra activo y funciona de forma correcta", aseguran desde el departamento que dirige Milagros Tolón.