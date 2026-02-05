Desde un pequeño taller en la localidad cántabra de Navajeda, en el municipio de Entrambasaguas, tres jóvenes están salvando vidas de niños prematuros a más de 9.000 kilómetros de distancia en Pucallpa, una ciudad a las puertas de la Amazonía del Perú. Las construyen de manera casera, con unas impresoras 3D y una fresadora, y las envían a centros médicos donde los recursos sanitarios brillan por su ausencia.

Alba Cano, fundadora de la ONG 'Charcos y Semillas', se dispone a montar una incubadora en un centro médico de Perú ONG 'CHARCOS Y SEMILLAS'

Todo comenzó cuando Alba Cano fue a realizar un voluntariado a Pucallpa, cerca de la frontera con Brasil. La pobreza que se encontró era tan extrema y las condiciones de salubridad tan precarias que decidió fundar la ONG 'Charcos y Semillas' en cuanto regresó a casa. "No hay ni agua potable. Hay comunidades indígenas por las que pasa una lancha una vez al día con suerte", comenta.

02.05 min Las incubadoras 'low cost' cántabras que salvan vidas en Perú