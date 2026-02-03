El tiempo hoy, 3 de febrero, en España: inestabilidad con nieve en las montañas y chubascos fuertes en el sur y Galicia

Este martes, 3 de febrero, la festividad de san Blas llega marcada por un ambiente puramente invernal. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la entrada de una masa de aire húmedo tras el paso de un frente mantendrá a gran parte de la Península y Baleares bajo un cielo cubierto y una acusada inestabilidad atmosférica.

La borrasca Leonardo es un sistema de bajas presiones de alto impacto —es la sexta de la temporada— que ha irrumpido en España tras un carrusel de temporales atlánticos. Este martes, su influencia será determinante al inyectar una masa de aire posfrontal muy húmeda que mantendrá el país en una situación de gran inestabilidad.

Su impacto se traducirá en un día de contrastes meteorológicos: mientras que en el centro y norte peninsular la protagonista será la nieve, con acumulados significativos a partir de los 900 metros, en el oeste de Andalucía y Galicia la borrasca descargará chubascos persistentes, localmente fuertes y acompañados de granizo, manteniendo además bajo aviso a los litorales por rachas de viento muy intensas y temporal marítimo.

Nieve y desplome térmico El fenómeno más destacado de la jornada será la nieve. La cota se situará entre los 900 y 1.200 metros, lo que provocará acumulados significativos en los sistemas montañosos del centro y el norte del país. En el Pirineo, se esperan heladas moderadas, mientras que en el resto de los sistemas de la mitad norte y el sureste las heladas serán más débiles. RTVE.es En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas sufrirán un descenso generalizado, salvo en el valle del Ebro y el suroeste, donde apenas habrá variaciones.

Avisos por lluvia y granizo La jornada será especialmente complicada en el oeste de Galicia y Andalucía, donde los chubascos podrían ser localmente fuertes, persistentes y venir acompañados de tormentas y granizo menudo. Al final del día, la situación podría complicarse en el suroeste con la llegada de un nuevo frente que generalizará las lluvias. Por el contrario, el área del Cantábrico, Baleares y el extremo nordeste peninsular disfrutarán de cielos con intervalos nubosos y una menor probabilidad de precipitaciones. RTVE.es