Muere el periodista Carlos Hernández de Miguel, incansable cronista de la memoria histórica
- El escritor y corresponsal de guerra ha fallecido en Huesca a los 56 años a causa de una enfermedad
- Dedicó su carrera a investigar los campos de concentración nazis y la represión durante la dictadura franquista
El periodismo español está de luto tras conocerse el fallecimiento de Carlos Hernández de Miguel (Madrid, 1969), quien ha muerto en Huesca a pocos días de cumplir los 57 años. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Hernández fue una figura clave para entender la historia reciente de España a través de sus investigaciones sobre el exilio republicano y los horrores de los campos de exterminio.
Su trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso ético. Inició su andadura profesional en Antena 3 Televisión, donde ejerció como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, su faceta como corresponsal de guerra le llevó a los escenarios más complejos del cambio de siglo, cubriendo conflictos en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak.
Testigo de la muerte de José Couso
Durante su etapa en la guerra de Irak, Hernández vivió de cerca el asesinato del cámara español José Couso en el hotel Palestina. Aquel suceso marcó un antes y un después en su vida profesional y personal. Desde entonces, el periodista se implicó activamente en la lucha por la justicia para su compañero, denunciando incansablemente desde sus columnas en elDiario.es los intentos por silenciar aquel crimen y evitar que cayera en el olvido.
En sus últimos textos, publicados hace apenas unos meses, mantenía intacta su mirada crítica sobre la actualidad internacional, denunciando la situación en Palestina. Su entorno más cercano destaca que, pese a la enfermedad, "disfrutó de la vida hasta el final", habiendo regresado recientemente de un viaje familiar a Tanzania.
Memoria de los deportados españoles
La gran aportación de Carlos Hernández a la sociedad española fue su labor de investigación sobre la memoria histórica. En su obra 'Los últimos españoles de Mauthausen' (2015), reveló documentos inéditos que demostraban la colaboración directa de Franco con Hitler en la deportación de 9.000 republicanos a campos nazis. Su empeño por dar voz a las víctimas continuó con el cómic 'Deportado 4443', un formato con el que buscaba acercar esta realidad a las generaciones más jóvenes.
Hace menos de un año, en mayo de 2025, el periodista viajó a Austria para cubrir el 80º aniversario de la liberación de Mauthausen, una cita histórica que contó por primera vez con la presencia de los Reyes. Hernández lamentaba entonces que este reconocimiento oficial llegara cuando ya había fallecido el último de los deportados españoles, subrayando la importancia de la reparación histórica temprana.
Investigador de los campos de concentración de Franco
Su trabajo no se detuvo en las fronteras europeas. En 2019 publicó 'Los campos de concentración de Franco', un estudio exhaustivo en el que documentó la existencia de casi 300 recintos de reclusión creados por el dictador en suelo español. Para Hernández, recordar este pasado era una herramienta fundamental para proteger el futuro de la democracia.
Recientemente había dado el salto a la ficción con su novela distópica 'Créeme. No es una novela, es vuestro futuro', donde advertía sobre el auge de la extrema derecha populista. En una de sus últimas entrevistas, dejó un mensaje que resume su filosofía de vida y profesión: la necesidad de combatir activamente cualquier retroceso en las libertades civiles.