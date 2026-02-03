Muere el periodista Carlos Hernández de Miguel, incansable cronista de la memoria histórica

El periodismo español está de luto tras conocerse el fallecimiento de Carlos Hernández de Miguel (Madrid, 1969), quien ha muerto en Huesca a pocos días de cumplir los 57 años. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Hernández fue una figura clave para entender la historia reciente de España a través de sus investigaciones sobre el exilio republicano y los horrores de los campos de exterminio.

Su trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso ético. Inició su andadura profesional en Antena 3 Televisión, donde ejerció como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, su faceta como corresponsal de guerra le llevó a los escenarios más complejos del cambio de siglo, cubriendo conflictos en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak.

Testigo de la muerte de José Couso Durante su etapa en la guerra de Irak, Hernández vivió de cerca el asesinato del cámara español José Couso en el hotel Palestina. Aquel suceso marcó un antes y un después en su vida profesional y personal. Desde entonces, el periodista se implicó activamente en la lucha por la justicia para su compañero, denunciando incansablemente desde sus columnas en elDiario.es los intentos por silenciar aquel crimen y evitar que cayera en el olvido. 14.06 min Las mañanas de RNE - Hablamos sobre periodismo de guerra y deportaciones con el ex corresponsal Carlos Hernández de Miguel En sus últimos textos, publicados hace apenas unos meses, mantenía intacta su mirada crítica sobre la actualidad internacional, denunciando la situación en Palestina. Su entorno más cercano destaca que, pese a la enfermedad, "disfrutó de la vida hasta el final", habiendo regresado recientemente de un viaje familiar a Tanzania.

Memoria de los deportados españoles La gran aportación de Carlos Hernández a la sociedad española fue su labor de investigación sobre la memoria histórica. En su obra 'Los últimos españoles de Mauthausen' (2015), reveló documentos inéditos que demostraban la colaboración directa de Franco con Hitler en la deportación de 9.000 republicanos a campos nazis. Su empeño por dar voz a las víctimas continuó con el cómic 'Deportado 4443', un formato con el que buscaba acercar esta realidad a las generaciones más jóvenes. 25.19 min Por tres razones - Eufemio García: "En Mauthausen me salvó la vida mi edad" Hace menos de un año, en mayo de 2025, el periodista viajó a Austria para cubrir el 80º aniversario de la liberación de Mauthausen, una cita histórica que contó por primera vez con la presencia de los Reyes. Hernández lamentaba entonces que este reconocimiento oficial llegara cuando ya había fallecido el último de los deportados españoles, subrayando la importancia de la reparación histórica temprana.