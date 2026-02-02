Hallado el cuerpo de una mujer en aguas de Tenerife cerca de donde desapareció una joven la semana pasada

El cuerpo de una mujer ha sido encontrado este lunes flotando en la costa de Anaga, en aguas de Tenerife, a pocos kilómetros donde desapareció una joven de 28 años arrastrada el pasado miércoles en la costa de Tacoronte.

La Guardia Civil investiga si el cuerpo hallado este lunes coincide con la mujer que desapareció la semana pasada. Este mes de enero han fallecido seis personas ahogadas en las costas canarias. La mayoría de ahogamientos en las islas son de turistas confiados con el mar, por lo que los expertos llaman a extremar la prevención.

