Feijóo asegura que "por supuesto" condena el insulto de la concejal del PP a Sánchez en un mitin
- Los hechos se produjeron este domingo en un mitin del PSOE en Teruel
- El Gobierno había exigido a Feijóo que condenase el "ataque verbal"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que "por supuesto" condena los insultos dirigidos este domingo por una concejal de su partido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin de campaña para las elecciones de Aragón en Teruel donde le llamó "hijo de puta".
Al salir de su comparecencia ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso, y tras ser preguntado por si condenaba esos hechos, Feijóo ha respondido que "por supuesto".
La concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro acudió a un mitin de campaña del PSOE en Teruel y cuando empezaba el acto llamó "hijo de puta" al presidente. Navarro se ha disculpado por unas palabras "inapropiadas y no a la altura del respeto que debe presidir el debate político".
La mujer es concejala en un pueblo de Valencia
El Gobierno exigió el domingo por la tarde a Feijóó una condena "inmediata" y "sin matices" del "ataque verbal" que sufrió justo antes de empezar a hablar en Teruel. Cañete es concejala 'popular' de Sanidad, Servicios Sociales y Salud de Vallanca (Valencia).
"Sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni nada que ofrecer", reaccionó tras el insulto el presidente del Gobierno, que pidió calma a los asistentes para poder comenzar. Entre gritos de "no estás solo", "Pedro, Pedro" y "fuera, fuera", los militantes arroparon a Sánchez mientras la mujer se fue expulsada por miembros de seguridad del acto.