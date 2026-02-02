Feijóo asegura que "por supuesto" condena el insulto de la concejal del PP a Sánchez en un mitin

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que "por supuesto" condena los insultos dirigidos este domingo por una concejal de su partido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin de campaña para las elecciones de Aragón en Teruel donde le llamó "hijo de puta".

Al salir de su comparecencia ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso, y tras ser preguntado por si condenaba esos hechos, Feijóo ha respondido que "por supuesto".

La concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro acudió a un mitin de campaña del PSOE en Teruel y cuando empezaba el acto llamó "hijo de puta" al presidente. Navarro se ha disculpado por unas palabras "inapropiadas y no a la altura del respeto que debe presidir el debate político".