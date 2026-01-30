El "origen" cántabro de la bandera de Groenlandia
- El Club de Regatas de Santander y la isla ártica comparten enseña
- La institución utiliza el gallardete blanco y rojo desde su fundación en 1870
En la Plaza de Pombo de Santander, en el palacio del mismo nombre, ondea una bandera en su mitad superior roja y la inferior blanca con un círculo central en el que aparecen esos mismos colores invertidos. Es la del Real Club de Regatas. A lo mejor les suena de haberla visto últimamente en el Telediario. Sí, es exactamente igual que la de Groenlandia, o, más bien, al revés, la de la isla danesa que Donald Trump quiere anexionar a Estados Unidos es la misma que la del club santanderino, que es anterior, de 1870. Fue entonces, al fundarse el club, cuando Abelardo Unzueta, uno de sus socios, la diseñó basándose en los colores de la matrícula de la provincia marítima de Santander.
Con la corona real, que se añadió 1893 cuando Alfonso XIII fue nombrado presidente de honor del club, el gallardete ha identificado a muchos barcos santanderinos que en el último siglo y medio han participado en regatas por toda Europa. El pabellón era, por tanto, bien conocido en los puertos del norte del continente, como explica el presidente de la institución, Alejandro Miyares, quien no duda en afirmar que "alguien que la conocía nos la plagió".
Copia o inspiración
Ese alguien fue Thue Christiansen, un profesor y artista groenlandés que, en 1979, se impuso en el concurso público que el gobierno autónomo de la isla organizó para dotarse de una bandera. Entonces explicó que la parte blanca simboliza la capa de hielo y el semicírculo rojo, los fiordos. La mitad blanca del círculo representa a los icebergs, y la parte roja de la enseña, el océano. Fue en 1985 cuando la adoptó de forma oficial.
Christiansen, que llegó a ser ministro de Cultura de Groenlandia, falleció en 2022, así que nunca sabremos si fue plagio o inspiración. Se trata, cuanto menos, de una curiosa coincidencia que Miyares celebra. "Nunca nos hemos planteado iniciar ninguna acción legal y ahora nos está haciendo una muy buena propaganda", explica a RTVE en el salón de esgrima del club, en cuyo techo un gran cuadro representa a un querubín portando el gallardete.