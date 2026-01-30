El "origen" cántabro de la bandera de Groenlandia

En la Plaza de Pombo de Santander, en el palacio del mismo nombre, ondea una bandera en su mitad superior roja y la inferior blanca con un círculo central en el que aparecen esos mismos colores invertidos. Es la del Real Club de Regatas. A lo mejor les suena de haberla visto últimamente en el Telediario. Sí, es exactamente igual que la de Groenlandia, o, más bien, al revés, la de la isla danesa que Donald Trump quiere anexionar a Estados Unidos es la misma que la del club santanderino, que es anterior, de 1870. Fue entonces, al fundarse el club, cuando Abelardo Unzueta, uno de sus socios, la diseñó basándose en los colores de la matrícula de la provincia marítima de Santander.

01.29 min Protestas en Dinamarca y Groenlandia contra la ambición de Trump

Con la corona real, que se añadió 1893 cuando Alfonso XIII fue nombrado presidente de honor del club, el gallardete ha identificado a muchos barcos santanderinos que en el último siglo y medio han participado en regatas por toda Europa. El pabellón era, por tanto, bien conocido en los puertos del norte del continente, como explica el presidente de la institución, Alejandro Miyares, quien no duda en afirmar que "alguien que la conocía nos la plagió".