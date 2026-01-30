'Buscando el rastro', exposición fotográfica, en Gernika, que busca a una niña protagonista de unas fotografías de 1954

"La exposición 'Buscando el rastro', en Gernika, trata de encontrar a una niña que aparece en unas fotografías tomadas durante tres veranos, entre 1954 y 1956 y que estaban en la basura, cerca del Rastro, en Madrid. Dani Asua encontró ese archivo fotográfico y lo trajo de vuelta a Gernika. "En ese momento no imaginaba la profunda conexión que aquel conjunto de imágenes tendría en la historia local de Gernika".

Así relata el fotógrafo y videógrafo Hibai Agorria el hallazgo de este tesoro fotográfico que Dani Asua y él han convertido en un valioso regalo para Gernika y sus alrededores y en un inesperado reto donde memoria, tiempo, recuerdos, paisajes, edificios que ya no están y árboles que estuvieron viajan en los recuerdos de los visitantes.

Fotografía de la exposición 'Buscando el rastro', que tiene como propósito encontrar a la niña de la imagen, una toma hecha entre 1954 y 1956 RTVE.es

"El hilo conductor de las fotografías es una niña: la protagonista del archivo. La familia la retrata mientras recorre distintos rincones del País Vasco". Dani Asua e Hibai Agorria creen que podría estar viva hoy, con unos 85, 87 años y encontrarla, devolverle sus recuerdos, sus fotografías, se ha convertido en el propósito central de esta exposición.

A través de historiadores locales y de la consulta de archivos, Dani Asua e Hibai Agorria han intentado descubrir la identidad de quienes aparecen en las fotografías, pero hasta ahora no lo han logrado. Mediante esta exposición en la Casa de Cultura de Gernika, invitan a la comunidad a acercarse, mirar con atención y ayudarles a reconocer a la familia o, especialmente, a la niña protagonista. "Nuestro deseo es devolverle estas imágenes y cerrar un círculo que comenzó hace casi siete décadas".

“Un archivo olvidado de Gernika” es un viaje entre la memoria y la imaginación, un recordatorio de que cada fotografía guarda una historia. En este caso, además, es una búsqueda activa: unir pasado y presente para devolver a alguien sus recuerdos.

A Hibai Agorria le gustaría ver entrar a la niña a visitar la exposición, una niña que ahora es octogenaria. "No me voy a poner a hacer una investigación de quiénes eran y dónde iban... Esto ya lo tiene que hacer el público. Hay una posibilidad que es que estuviesen esas fotos en el Rastro y alguien las dejase en la basura. Otra posibilidad es que viviesen cerca de allí, una mudanza, alguien muere...".

Las fotografías esperan congelando momentos y rostros, luchando contra la fugacidad del tiempo y la fragilidad de la memoria.

Buscando el rastro se puede visitar en Gernika, en la Sala de exposiciones Ricardo Abaunza, hasta el 20 de marzo de este año.