Luis Bustos: "'Meseta' es un thriller que mezcla el horror con el análisis social y político"

Durante casi diez años (2015-2024) Luis Bustos ha creado (junto al guionista Santiago García), uno de los mejores cómics españoles de este siglo: ¡García!, que incluso fue adaptado a una serie de televisión. Sin olvidar otros trabajos tan potentes como Fariña. La novela gráfica (junto a Nacho Carretero). Pero ahora regresa como autor completo con otro cómic destinado a convertirse en un clásico: Meseta (Astiberri), un thriller en el que no faltan elementos terroríficos y un interesante análisis social y político de la actualidad.

Meseta narra el viaje nocturno (de Barcelona a Madrid), de tres desconocidos que comparten un coche, mientras el país está sumido en un estado de excepción. Un viaje que los llevará a un extravagante club situado en lo más profundo de la estepa castellana donde les acechan horrores dignos de H.P. Lovecraft.

“Lo gracioso –nos confiesa Luis-, es que el cómic parte de las anécdotas que me surgieron hace años, cuando yo tenía que viajar en BlaBlaCar, desde Barcelona a Madrid, para ver a mi familia. Allí te encontrabas a gente de lo más peculiar y fui desarrollando esas anécdotas e incorporando otros elementos hasta dar con lo que quería contar”.

“Y así surgió –continúa-, este thriller con elementos de horror, pero también con un gran poso de análisis de la sociedad y la política españolas. Incluso cuando estaba ya a mitad del libro seguía incorporando ideas de lo que ha sido un work in progress que ha durado cuatro o cinco años”.

Viñeta de 'Meseta'

"Un contexto de alarma social y política" Un cómic que, según Luis: “Al principio iba a estar ambientado en la pandemia, pero eso me traía muchas complicaciones narrativas. Aunque se menciona una pandemia al principio, al final la historia ocurre en un contexto de desorden, de alarma social y política. Un contexto de tanta tensión en las calles que se declara el Estado de Excepción. Aunque es cierto que ese manto, digamos pandémico, sobrevuela todo el relato”. “Mis trabajos suelen ir un poco a la par de la actualidad –añade el dibujante-. Ya sea con Santiago García en ¡García! O en mis historias en solitario como Puerta de Luz, donde hablaba de la ‘violencia inmobiliaria’. Y ahora vivimos el auge del fascismo y un momento de gran tensión social y política. Por eso uno de los elementos importantes del libro es la lucha de clases que subyace dentro del relato”. Página de 'Meseta', de Luis Bustos (Astiberri)

John Carpenter, Goya o Picasso Ese contexto social y político está enmarcado en un thriller de terror con elementos lovecraftianos. “Es que soy un enamorado de la serie B –asegura Luis-. Por eso el libro empieza con una narración naturalista, con esos mimbres de thriller social donde una serie de personas completamente normales, que puedes encontrar en tu día a día, se dirigen hacia un destino que no sabemos todavía si es funesto o no”. “Y a parir de un determinado momento –continúa-, todo se desarrolla hacia los mimbres y los tropos de la serie B, del horror, de la fantasía. Y son evidentes las influencias de John Carpenter, las pinturas negras de Goya o los trabajos que Picasso realizó sobre el Minotauro. Sin olvidar el cortometraje Fuego en castilla (José Val del Omar, 1961), que fue galardonado en Cannes. Creo que todos estos elementos conjugan muy bien con el folclore español”. Hablando del folclore, el cómic también tiene mucho de nuestra cultura de bares e incluso de esos clubs de carretera. “Si, esos lugares donde hay cierta clase de gente que cierra negocios y tratos. Hemos visto muchos ejemplos recientes. Y otros que, aunque no son en esos locales, implican a presidentes de comunidades autónomas y señoritas mientras está muriendo mucha gente. El libro empieza en un bar y termina en una cafetería, porque España a veces parece reducirse a eso. Los bares y cafeterías son fundamentales en nuestra cultura”. Página de 'Meseta', de Luis Bustos (Astiberri)

“El reverso tenebroso del protagonista del crack” Destacamos a los protagonistas: Ramón, un expolicía bastante turbio, Pablo, un joven que quiere ver a su madre antes de que fallezca y Viri, una joven con serios problemas. “La gente dice que Ramón se parece un poco a García por su afiliación ideológica, pero en realidad es un personaje muy peculiar, porque según iba realizando el libro iba creciendo y desarrollándose, más allá incluso de lo que yo esperaba e incluso deseaba”. “Ramón comienza como una especie de parodia, no como un Torrente sino más como una especie de homenaje o reverso tenebroso de del protagonista del El Crack (José Luis Garci, 1981), incluso físicamente se le parece, pero a medida que la historia va tomando más matices gana en complejidad. Y al final es una especie de antihéroe extraño con el que mucha gente se va a sentir incómoda. Pero creo que también es bueno transmitir ese retrato un poco más complejo de lo que es la sociedad española. Al menos en lo que corresponde a los personajes”. En cuanto a Pablo y Viri, Luis Bustos nos comenta: “Los tres pasan una especie de ordalía a lo largo del relato. Viri es muy opaca por su condición, porque no puede expresar lo que piensa, lo que desea. Aunque iremos descubriendo lo que le pasa. Y Pablo es una persona normal y corriente que tiene esa urgencia de poder despedirse de su madre. Digamos que no está destinado a ser el héroe de ninguna historia”. En cuanto a los monstruos de esta historia, Luis nos comenta: “A pesar de esos elementos esotéricos y cristianos, y otros que podemos dejarlos a la a la imaginación o al delirio, o podemos interpretarlos literalmente, al final los verdaderos monstruos son los seres humanos, la gente que está ahí arriba, que tiene poder y que no quiere perderlo”. Página de 'Meseta', de Luis Bustos (Astiberri)

Un espectacular blanco y negro El cómic vuelve a demostrarnos que Luis Bustos es uno de los grandes maestros del blanco y negro: “Lo curioso es que hubo una versión previa de 25 o 30 páginas a color –nos confiesa-. Un color muy peculiar porque quería que fuese muy atmosférico. Pero finalmente me decidí por el blanco y negro, que es donde me siento más cómodo. Y creo que va mejor para una historia tan nocturna como esta”. “Además, cuando tienes un camino tan duro por delante, creo que es mejor recorrerlo con las herramientas que uno ya conoce. Quizá si hubiera seguido con el color me hubiera quedado a medio camino”, añade. “De hecho-concluye-, he intentado evitar las tramas que usé en ¡García! para dar una cierta profundidad al dibujo. En este cómic casi todas las páginas son en blanco y negro puro, muy contrastadas. Salvo alguna que necesitaba esos grises narrativamente. Pero que ese blanco y negro puro le da un aspecto más poderoso al cómic, más potente”. Página de 'Meseta', de Luis Bustos (Astiberri)