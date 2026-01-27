Estas imágenes del campo de concentración de Auschwitz son falsas, están creadas con IA

Se cumplen 81 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz Birkenau, donde fueron asesinadas más de un millón de personas, la mayoría de ellas, judías. Desde 2005, el 27 de enero está reconocido por la ONU como el Día Internacional en Memoria del Holocausto, en recuerdo de las víctimas.

Coincidiendo con el aniversario de la liberación, el Museo de Auschwitz-Birkenau en Polonia ha denunciado, en su cuenta oficial de X, la difusión de imágenes falsas en redes sociales creadas con inteligencia artificial. En VerificaRTVE recopilamos y analizamos algunas de ellas.

No son prisioneros en Auschwitz, es IA Circula en redes sociales una imagen que muestra a decenas de hombres junto a dos trenes en un campo de concentración y aseguran que es Auschwitz. "Los trenes que transportaban prisioneros llegaban día y noche. Quienes eran considerados aptos para trabajar eran enviados al campo, mientras que los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas y los enfermos eran enviados directamente a las cámaras de gas", leemos en una publicación de Facebook del 23 de enero. Esta imagen es falsa, está creada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con tres herramientas de detección de inteligencia artificial: HIVE, Image Whisperer y Sightengine. El resultado que obtenemos es que está creada artificialmente con una probabilidad superior al 80%. Puedes comprobarlo en la siguiente imagen. Resultado obtenido con herramientas de detección de IA VerificaRTVE El Memorial de Auschwitz ha confirmado que la imagen está creada con IA en su cuenta oficial de X. También observamos fallos propios de contenidos generados con esta tecnología. Los números tatuados en los brazos de algunos hombres aparecen borrosos y no se pueden descifrar. Además, existe una repetición de rasgos faciales muy similares entre varios hombres y los ojos de algunos de ellos no están bien representados.

Esta imagen de una mujer separándose de un niño es falsa En otra imagen vemos a una mujer junto a un niño y separándose de otro. "Cuando los trenes llegaban a Auschwitz, los médicos nazis realizaban 'selecciones', los niños, los ancianos y las madres con hijos pequeños eran generalmente enviados directamente a la muerte", leemos en la publicación difundida en Facebook el 24 de enero. Resultado obtenido con herramientas de detección de IA VerificaRTVE La imagen está creada artificialmente. El Memorial de Auschwitz ha señalado en su cuenta oficial de X que ha sido generada con IA. Lo confirman también las herramientas de detección HIVE, Sightengine y la del Proyecto Iveres de RTVE. Además, el análisis realizado por Eurovision News Spotlight con la herramienta Google SynthID determina que esta imagen está creada con Google IA.

No es un violinista tocando en Auschwitz, es falso Esta imagen que circula en redes sociales se presenta como si mostrase a un violinista tocando en el campo de concentración de Auschwitz. "Henek era un violinista talentoso antes de la guerra. Pero en los horrores de Auschwitz, fue obligado por los guardias nazis a tocar mientras otros prisioneros eran conducidos a la muerte", leemos en una publicación de Facebook que se ha compartido más de 5.000 veces en Facebook en julio de 2025. La imagen es falsa, se ha creado con inteligencia artificial. Es otra de las instantáneas que señala el Memorial de Auschwitz en su cuenta oficial de X. Además, hemos analizado la imagen con herramientas de detección de IA y hemos obtenido una probabilidad superior al 99% de que la imagen ha sido generada artificialmente. Captura del resultado obtenido con herramientas de detección de IA VerificaRTVE Tras observar la imagen con detenimiento, encontrarnos algunas incoherencias visuales. Las cuerdas del violín no están claramente definidas y parece que alguna de ellas se funde en el instrumento. Los rostros del fondo aparecen borrosos y distorsionados y una de las personas situadas detrás del violinista, a su derecha y que se tapa la nariz y la boca, tiene solo tres dedos en una mano.