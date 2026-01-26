Fomento y Cultura serán las consejerías más perjudicadas por la prórroga de los presupuestos

Las consejerías de Fomento y Cultura serán las más perjudicadas por la prórroga de los presupuestos de Cantabria. Así lo ha asegurado el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, quien ha confirmado que su departamento está volcado estos días en hacer los cálculos para el reparto de los 3.740 millones de euros con los que Cantabria contará si finalmente no hay acuerdo para aprobar unas cuentas nuevas.

Según ha señalado Agüeros en el espacio La Entrevista de RNE, el presupuesto de 2025 "afortunadamente fue el mejor de la historia de Cantabria", de manera que "muchas consejerías no van a sufrir con la prórroga". Agüeros espera contar "en la primera semana de febrero" con el análisis de la situación global de las consejerías y proceder al reparto, y ha dejado claro que Salud y Educación serán los departamentos "prioritarios".