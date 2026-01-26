Fomento y Cultura serán las consejerías más perjudicadas por la prórroga de los presupuestos
- Economía confía en disponer del análisis de la situación global de las consejerías en la primera semana de febrero
- Luis Ángel Agüeros ha sido este domingo el protagonista de 'La Entrevista de RNE'
Las consejerías de Fomento y Cultura serán las más perjudicadas por la prórroga de los presupuestos de Cantabria. Así lo ha asegurado el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, quien ha confirmado que su departamento está volcado estos días en hacer los cálculos para el reparto de los 3.740 millones de euros con los que Cantabria contará si finalmente no hay acuerdo para aprobar unas cuentas nuevas.
Según ha señalado Agüeros en el espacio La Entrevista de RNE, el presupuesto de 2025 "afortunadamente fue el mejor de la historia de Cantabria", de manera que "muchas consejerías no van a sufrir con la prórroga". Agüeros espera contar "en la primera semana de febrero" con el análisis de la situación global de las consejerías y proceder al reparto, y ha dejado claro que Salud y Educación serán los departamentos "prioritarios".
Agüeros apela al PRC para llegar a un acuerdo
El consejero cree que todavía es posible sacar adelante unos nuevos presupuestos. Vuelve a apelar a la responsabilidad del PRC y ha mostrado su voluntad a rehacer las cuentas para atender demandas como la mejora retributiva de los docentes, una reivindicación que –según ha vuelto a insistir– no se puede llevar a cabo sin unas nuevas cuentas en vigor: "Ya me encargaría yo de que si sigue habiendo la misma disponibilidad que a día de hoy tenemos, lo cobraran en los ejercicios sucesivos mientras yo esté", ha remachado Agüeros.
Por otro lado, ha negado que la prórroga presupuestaria implique un aumento de la deuda pública de Cantabria: "Curiosamente, podría darse el fenómeno contrario", explica el consejero, ya que "aquel incremento de los ingresos que no podamos destinar a gasto común haya que destinarlo al pago de la deuda". El responsable de Economía del Gobierno de Cantabria recuerda que la deuda ya se ha reducido entre "80 y 90 millones de euros" y también lo ha hecho "en relación con el producto interior bruto".