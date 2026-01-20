Anna Magnani despliega su encanto en el Instituto de Cultura italiano en Madrid

El Instituto Italiano de Cultura de Madrid dedica una exposición a Anna Magnani, legendaria actriz y figura central del cine italiano del siglo XX. La inauguración es este martes 20 de enero, coincidiendo con el Día Mundial del Cine Italiano, que conmemora el nacimiento de Federico Fellini.

El homenaje se enmarca en el recuerdo de la histórica victoria de la actriz que, el 21 de marzo de 1956, obtuvo el Premio Óscar a la Mejor Actriz Protagonista por la película La rosa tatuada, convirtiéndose en la primera actriz italiana y la primera intérprete cuya lengua materna no era el inglés en recibir este reconocimiento.

La exposición presenta vestidos icónicos creados por Fernanda Gattinoni y procedentes del Archivo Histórico de Fernanda y Raniero Gattinoni, junto a una selección de obras del escultor Jean-Michel Collel que retratan la intensidad expresiva de la actriz, acompañadas de textos del periodista y escritor Marco Panella.

Una musa Collel es un artista contemporáneo especializado en retratos realizados en malla metálica. Se inspira en el mundo contemporáneo, dando vida a piezas que se inspiran en el cine y la moda. Sus creaciones minuciosas, buscan la perfección y van más allá de la simple reproducción del sujeto. Su objetivo es captar su esencia, transmitir emociones y suscitar la reflexión del espectador. Anna Magnani ha sido siempre la musa de Collel y, con motivo del quincuagésimo aniversario de su fallecimiento, el escultor expuso un retrato de la actriz en el Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados de Roma. La exposición Anna estará abierta al público del 21 de enero al 21 de febrero, de martes a sábado de 12 a 20 horas.