Sánchez condena la vandalización a la tumba de las 13 Rosas y las amenazas de muerte a la periodista Sarah Santaolalla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que "profanar" la memoria de las Trece Rosas y "amenazar a una periodista (Sarah Santaolalla) es cruzar una línea intolerable".

Sánchez ha condenado así los actos vandálicos realizados en el monumento en memoria a las Trece Rosas en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid, el lugar donde el 5 de agosto de 1939 fueron fusiladas las trece jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, de entre 18 y 29 años.

"Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable", ha escrito el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha añadido que "el odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia", y ha expresado su solidaridad con la periodista de RTVE Sarah Santaolalla.

La tertuliana de RTVE había denunciado poco antes en sus redes sociales los actos vandálicos en el monumento y las pintadas contra ella. "Ha sido vandalizada la tumba de las 13 rosas con amenazas de muerte hacia mí. No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse. Siento auténtico terror", ha escrito en su cuenta de X, en un mensaje que ha compartido Sánchez.