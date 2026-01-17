Sánchez condena la vandalización a la tumba de las 13 Rosas y las amenazas de muerte a la periodista Sarah Santaolalla
- Amenazar de muerte a una periodista es "cruzar una línea intolerable", ha dicho el presidente del Gobierno
- El presidente de RTVE ha condenado las amenazas: "Es un plan perfectamente trazado para amedrentarla"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que "profanar" la memoria de las Trece Rosas y "amenazar a una periodista (Sarah Santaolalla) es cruzar una línea intolerable".
Sánchez ha condenado así los actos vandálicos realizados en el monumento en memoria a las Trece Rosas en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid, el lugar donde el 5 de agosto de 1939 fueron fusiladas las trece jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, de entre 18 y 29 años.
"Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable", ha escrito el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha añadido que "el odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia", y ha expresado su solidaridad con la periodista de RTVE Sarah Santaolalla.
La tertuliana de RTVE había denunciado poco antes en sus redes sociales los actos vandálicos en el monumento y las pintadas contra ella. "Ha sido vandalizada la tumba de las 13 rosas con amenazas de muerte hacia mí. No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse. Siento auténtico terror", ha escrito en su cuenta de X, en un mensaje que ha compartido Sánchez.
Varios miembros del Gobierno expresan su apoyo a la periodista
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha usado la misma red social para expresar su "vergüenza" por los hechos y pedir "educación frente al fanatismo". "Honor para las Trece Rosas y mi solidaridad con Sarah Santaolalla", ha dejado escrito.
En el mismo sentido se ha manifestado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha subrayado que "frente a la intolerancia, el odio y el machismo" hay que exigir "honor por la memoria de las Trece Rosas y lo que representan hoy para todas. Ni un paso atrás".
También ha tenido palabras de condena la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha afirmado en su cuenta de X que "señalar y acosar a una analista política, entrar con machismo en su vida personal y seguirla en coche hasta su casa supera todos los límites democráticos".
También el presidente de RTVE, José Pablo López, ha condenado las amenazas a la periodista y, además, ha asegurado, en referencia a ella, que "ayer le acosaron a las puertas de RTVE y le persiguieron hasta su casa".
Según el presidente de la corporación pública, "nada es casual" pues es "un plan perfectamente trazado para amedrentarla a ella y a todos los que se atrevan a discrepar del relato de los hechos y la línea editorial dominante".
El Consejo de Informativos de TVE ha condenado también las amenazas que se hacen contra la tertuliana y colaboradora de la corporación pública.